民眾黨盼3月前藍白能整合 藍綠市長人選看法曝

民眾黨祕書長周榆修日前提到希望明年3月前縣市長選舉可以談好藍白合，新北市副市長、藍營熱門市長人選劉和然對此回應回歸市政治理要一起合作；綠營提名人選立委蘇巧慧則說尊重，但「面試官」仍是400萬的新北市民。

劉和然表示，他覺得台灣在競爭的時候有很多各自要展現的政策發表，但在地方的選舉，就要回歸到市政的努力，尤其不是只有藍白，其實藍白綠或許在政治理念上有些差異，回到市政的治理大家應該要一起合作。

劉和然提到，他在議會、在新北市政府這十幾年來的感受，認為或許在某些理念上、或是一些問題看法上，不同黨派有些差異，可是當回到地方的建設，尤其市政府、地方的選舉，回到市政建設本身，大家一起合作才能照顧到新北市所有市民。

蘇巧慧則說，她參選新北市長，是因為對這座城市有感情，希望能夠讓新北市這座城市更好，在這裡的人生活可以更好，是抱持這樣的心情，拿出這10年的成績，證明她能夠用新的觀念、能夠用同理的心情，來面對所有大家大大小小的事物，希望能夠解決，也願意解決最困難的事情。

蘇巧慧指出，她面對的始終是新北市的400萬市民，希望能夠讓他們認同她的想法、態度，也證明她有新的觀念、有效率的態度，能夠用最實事的方式，帶領這座城市繼續前進。

蘇巧慧說，所以其他一起要希望尋求機會的人，如果有也都給予尊重跟祝福，「但我的面試官始終是新北市的400萬市民」。

