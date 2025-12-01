即時中心／高睿鴻報導

前民眾黨發言人李有宜昨（30）日無預警宣布退黨，引發外界譁然。由於她過去已在新北三蘆區經營許久、累積一定的地方實力；加上前一次立委選戰對決民進黨強將林淑芬，她以「藍白合示範區」之姿奪8萬4000餘票，最終高票落選，累積不少知名度。但現在卻傳，她的退黨決定，疑似與黨中央在該選區「空降」周曉芸（主席黃國昌子弟兵）競選議員有關；對此，前民眾黨立委蔡壁如也出面回應了。

雖然李有宜聲稱，退黨是為了攻讀博士，但外界卻傳出「案情不單純」，可能跟黃國昌硬是在她的選區，掛出與周曉芸合作的看板、並打算支持這位空降子弟兵競選議員有關。蔡壁如今（1）日則說明，李有宜自上次立委選舉後，確實一直都在地方深耕，而這也是民眾黨目前最缺少的一環；因此，蔡直言說，像這樣選完之後，還能願意留在地方深耕組織的人，都應該給予高度肯定。

廣告 廣告

而對於李有宜明明已在地方，戮力深耕這麼多年，現在卻突然退黨，蔡壁如表示，她可能有自己的想法；但同時卻也坦承說，「外界難免會覺得，是不是跟周曉芸與黃主席一起掛看板有關係？」。對於這樣的衝突，蔡繼續說，她覺得一個黨本來就會有不同的聲音，但一定要能建立可供溝通的平台；地方應該要設地方主委，或者，中央有些主管要能與地方主委，建立可溝通的平台，有管道可以去互相了解。

快新聞／民眾黨真內鬥了？蔡壁如談李有宜退黨：外界難免覺得與黃主席有關

民眾黨前立委蔡壁如。（圖／民視新聞資料照）

蔡壁如強調，黨一定要站在為黨員鼓勵的立場，而不是突然之間、沒有任何溝通就坐決策，「這樣會讓外界覺得，我們這個黨到底有沒有溝通機制存在？這可能是黨部這邊，我建議需要去檢討之處；我覺得，不要讓這些地方深耕的黨員太傷心、太失望，直到某種程度後自然離去，這對我們黨而言是一個損失」。

她進一步舉例，像民眾黨的台中議員江和樹，前幾天同樣有提到，像台中的北屯區，在地已經有兩三位人物，都是深耕多年的地方戰將；那為何不乾脆從這裡開始，大家訂立一個規矩，讓候選人能透過比民調、或是看要用什麼樣的機制產生？如果是突然之間，就又冒出一個新的人選，「我覺得這對於地方深耕的黨員來講，都會是一大挫折」。

蔡壁如接著又說：「最重要的還是，遊戲規則要先定好啊！我們黨部有選舉對策委員會，但這些人，怎麼沒有出來一個一個做溝通、協調？這是我比較納悶的事情」。

原文出處：快新聞／民眾黨真內鬥了？蔡壁如談李有宜退黨：外界難免覺得與黃主席有關

更多民視新聞報導

基隆河油污15.2萬戶居民受害 謝國樑：請司法單位揪元凶

最新／香港宏福苑大火死亡增至151人 多具遺體燒成灰燼難辨識

記憶堪憂？忘了曾聘徐春鶯任新住民委員 蔣萬安竟反嗆民進黨雙標

