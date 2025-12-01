民眾黨真內鬥了？蔡壁如談李有宜退黨：外界難免覺得與黃主席有關
即時中心／高睿鴻報導
前民眾黨發言人李有宜昨（30）日無預警宣布退黨，引發外界譁然。由於她過去已在新北三蘆區經營許久、累積一定的地方實力；加上前一次立委選戰對決民進黨強將林淑芬，她以「藍白合示範區」之姿奪8萬4000餘票，最終高票落選，累積不少知名度。但現在卻傳，她的退黨決定，疑似與黨中央在該選區「空降」周曉芸（主席黃國昌子弟兵）競選議員有關；對此，前民眾黨立委蔡壁如也出面回應了。
雖然李有宜聲稱，退黨是為了攻讀博士，但外界卻傳出「案情不單純」，可能跟黃國昌硬是在她的選區，掛出與周曉芸合作的看板、並打算支持這位空降子弟兵競選議員有關。蔡壁如今（1）日則說明，李有宜自上次立委選舉後，確實一直都在地方深耕，而這也是民眾黨目前最缺少的一環；因此，蔡直言說，像這樣選完之後，還能願意留在地方深耕組織的人，都應該給予高度肯定。
而對於李有宜明明已在地方，戮力深耕這麼多年，現在卻突然退黨，蔡壁如表示，她可能有自己的想法；但同時卻也坦承說，「外界難免會覺得，是不是跟周曉芸與黃主席一起掛看板有關係？」。對於這樣的衝突，蔡繼續說，她覺得一個黨本來就會有不同的聲音，但一定要能建立可供溝通的平台；地方應該要設地方主委，或者，中央有些主管要能與地方主委，建立可溝通的平台，有管道可以去互相了解。
民眾黨前立委蔡壁如。（圖／民視新聞資料照）
蔡壁如強調，黨一定要站在為黨員鼓勵的立場，而不是突然之間、沒有任何溝通就坐決策，「這樣會讓外界覺得，我們這個黨到底有沒有溝通機制存在？這可能是黨部這邊，我建議需要去檢討之處；我覺得，不要讓這些地方深耕的黨員太傷心、太失望，直到某種程度後自然離去，這對我們黨而言是一個損失」。
她進一步舉例，像民眾黨的台中議員江和樹，前幾天同樣有提到，像台中的北屯區，在地已經有兩三位人物，都是深耕多年的地方戰將；那為何不乾脆從這裡開始，大家訂立一個規矩，讓候選人能透過比民調、或是看要用什麼樣的機制產生？如果是突然之間，就又冒出一個新的人選，「我覺得這對於地方深耕的黨員來講，都會是一大挫折」。
蔡壁如接著又說：「最重要的還是，遊戲規則要先定好啊！我們黨部有選舉對策委員會，但這些人，怎麼沒有出來一個一個做溝通、協調？這是我比較納悶的事情」。
原文出處：快新聞／民眾黨真內鬥了？蔡壁如談李有宜退黨：外界難免覺得與黃主席有關
更多民視新聞報導
基隆河油污15.2萬戶居民受害 謝國樑：請司法單位揪元凶
最新／香港宏福苑大火死亡增至151人 多具遺體燒成灰燼難辨識
記憶堪憂？忘了曾聘徐春鶯任新住民委員 蔣萬安竟反嗆民進黨雙標
其他人也在看
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 3 小時前
「馬英九知道，但還是選擇為難台灣人」 劉寶傑轟他這論述若成真：中國馬上攻台
總統賴清德宣布將投入1.25兆國防特別預算，而前總統馬英九在臉書批評，賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，媒體《上報》今（30）日刊登資深媒體人劉寶傑的評論《兩岸不能被定調是內政問題》，強調以馬英九為首的政治人物，不斷強調憲法就是一中、一國兩區，若兩岸被定調是內政問題，中國不但會打，而且馬上就打，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。......風傳媒 ・ 19 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 7 小時前
台海若開戰「台灣沒勝算」？邱世卿點出致命弱點：台灣完全無法承受戰爭
面對兩岸局勢升溫，台灣政府啟動多項防衛計畫，外交與軍事策略同步應對挑戰。對此，軍事專家邱世卿認為，台灣現在大多老百姓已對政治人物沒有任何期待，「但我寄託希望與期望給廣大民眾，就是大家要真的對戰爭要認真去理解。」邱世卿在風傳媒節目《下班國際線》提到，最近很多人拿到《全民國防手冊》，但裡面告訴你的戰爭敘事跟實際是不同的東西。有很多在螢光幕前，教導大家如何應對戰爭......風傳媒 ・ 1 天前
李有宜退黨引爆黃國昌私心爭議 中南部基層砲聲隆隆：快變成「台北黨」
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導 民眾黨發言人李有宜11月30日在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，為全力專注博士班學業，並連帶有創黨元老跟著退黨，外界普遍認為風暴始於民眾黨主席黃國昌獨厚自家人馬、不公平有關。對此，民眾黨彰化縣黨員王孝裕今（1）日認為，民眾黨始終學不會去栽培那些過去，或現在有能量的戰將，任憑這些人最後離開。...匯流新聞網 ・ 8 小時前
專訪／賴清德開口徵詢戰桃園？季連成回應了
[NOWnews今日新聞]行政院政委季連成臨危受命赴花蓮擔任救災總協調官，指揮調度能力備受肯定一戰成名，被視為民進黨2026一枚活棋，被點名參選花蓮縣長與挑戰桃園市長張善政。季連成接受《NOWNEWS...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
領一萬卻拒承認中華民國是國家 中配被轟"被討厭不是沒道理"
政治中心／綜合報導來台四個月的中配"若瑜"，在YT上分享自己領到普發一萬，有網友稱領一萬就要承認中華民國是國家，沒想到她回錢要拿、你的要求做不到，遭網友砲轟中配被討厭不是沒道理，該名中配將影片轉為私人並發出道歉信，稱是留言的人引導說不好言論，再被網友吐槽根本沒有認錯的心，一點誠意也沒有。民視 ・ 1 天前
解放軍明年3月前要動了？他曝賴政府「即興式施政」太恐怖
賴政府啟動全民國安教育再掀討論。行政院日前編列預算、斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，自本月19日起陸續普發至全台約983萬戶。對此，國民黨台北市議員徐弘庭29日就擔憂，「民進黨的即興式的施政，想到什麼做什麼，真的很恐怖，台灣沒有本錢再浪費下去了」。中時新聞網 ・ 1 天前
他們當年跑去支持李全教！林俊憲：賴清德怎麼放心台南交給陳亭妃郭信良
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨台南立委林俊憲、陳亭妃表態爭取2026黨內提名參選台南市長，林俊憲近日受訪砲火全開，不但重提當年台南市議長選舉跑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
看好賴清德2026翻轉藍綠版圖！陳水扁讚：最會打破魔咒的總統
距離2026地方選舉僅剩不到一年，各政黨布局逐漸明朗。對此，前總統陳水扁認為，現任總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴清德是「最會打破魔咒的總統」，而他也直呼「我的第六感很準」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
台中市長選戰三腳督？藍營初選白熱化 白委鬆口「有機會就爭取」
2026年台中市長選戰隨著時間逼近，戰火率先在藍營內部點燃。國民黨資深立委楊瓊瓔昨（28）日晚間正式對外宣布，將參與黨內初選，角逐台中市長寶座。白營佈局中台灣多年，立委麥玉珍今天（29日）也鬆口爭取「更上一層樓」，為這場中台灣關鍵戰役投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
扁：賴有望2026翻轉藍綠版圖
國民黨在2018與2022兩次地方選舉都斬獲佳績，今年又以「32：0」完封大罷免，藍營支持者期待2026九合一大選繼續保持領先，走向2028重新執政，不過黨內高層卻坦言，其實不然，「鄭麗文麻煩大了。」前總統陳水扁則認為，賴清德是「最會打破魔咒的總統」，有望在2026年地方選舉翻轉藍綠版圖，他強調「我第六感很準」。中時新聞網 ・ 14 小時前
國民黨拋「一國兩區」與修改《國籍法》 民進黨中國部：就是為中共鋪路
民進黨中國部今（30）日指出，具有中國籍配偶身分的國民黨中常委何鷹鷺，退黨前拋出的關鍵質問——「中國人是中華民國，還是中華人民共和國？」一語道破國民黨長年在兩岸議題上的核心矛盾。國民黨口中高喊「中華民國」，實際政策邏輯卻全面承接中共設定的「一中原則」與「一國兩制」框架，這不是戰略模糊，而是政治詐術。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李有宜退黨！謝立功喊話黃國昌「不要忘了故人」：金門也可以推人選
曾參選新北三蘆立委的民眾黨發言人李有宜昨（11月30日）宣布辭去發言人等職務並退黨，傳出這與民眾黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆主任周曉芸有意參選2026議員有關。民眾黨前秘書長謝立功今（1）日直言，如果他是李有宜，一定也不舒服，必須顧及默默耕耘的人感受。「千萬不要忘了故人」，謝立功提及金門縣長陳福海，嘆永遠只記得新竹市執政，金門也是執政縣市，也可以推出自己的人選。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
不敵「金門曉姐姐」？民眾黨發言人李有宜閃電退黨！
民眾黨發言人李有宜30日上午突然宣布請辭黨內職務並退黨，引發外界關注。李有宜在臉書發文表示，將全力專注博士班學業，期待早日學成畢業後重返政壇服務。此舉被外界解讀可能與2026年新北市第四選區市議員選舉布局有關，支持者紛紛留言表達惋惜。中天新聞網 ・ 1 天前
重申在北市議會要單獨過半！鄭麗文「不擔心白營不滿」：藍白合氣氛都很好
國民黨布局2026年地方大選，已公布「縣市長選舉特別提名辦法」，對於藍白合也會成立工作小組進行協商，不過國民黨日前喊出要在台北市議會單獨過半，似乎引發民眾黨不滿，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午出席北市黨慶活動時表示，國民黨當然要在台北市議會單獨過半，這並不影響藍白合。鄭麗文強調，藍白合到目前為止氣氛都很好，沒有感覺到有任何負面的情緒，雙方合作也都非常有誠......風傳媒 ・ 23 小時前
2025秋鬥遊行今登場 轟賴清德1.25兆國防預算：危害兩岸和平走向戰爭
2025秋鬥遊行今（30）日登場，今年以「反戰求生」為訴求，批評民進黨政府提高國防預算、提出1.25兆特別預算等，將排擠社福與教育，也邀請2大在野黨的國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌參與。主辦單位表示，今年主題為「反Lie求真、反戰求生」，堅持反戰、反軍購立場，活動約百餘人上街，從立法院群賢樓附近的濟南路集結，行經台北火車站、公園路，最終抵達凱達格蘭大道。......風傳媒 ・ 18 小時前
北韓空軍成立80周年 金正恩偕女兒金朱愛同款皮衣出席
北韓空軍11月28日舉行成立80周年紀念活動，地點位於第二空軍師「吉永祚英雄聯隊」的葛麻機場。領導人金正恩攜女兒金朱愛出席，在士兵列隊、軍機迎接下，父女倆皆穿著黑色長款皮衣，先後踏上紅毯，金朱愛也向軍方鞠躬致意。這是金朱愛9月初隨金正恩訪問中國後，時隔3個月再次出現在媒體版面上，兩人隨後一起欣賞空軍表演，金正恩強調空軍在核威懾演習中的作用，並表示空軍將配備新的戰略軍事資產，並被賦予更重要的任務。金正恩沒有提及北韓空軍擁有的武器，但韓聯社從官媒照片分析，可看到外型與南韓使用的德國產遠程空對地導彈「金牛座」類似的飛彈，引發關注，南韓專家認為，顯示北韓空對地的攻擊能力正在提升。北韓近年來持續推動常規武力現代化，以追趕南韓、美國，包括引入多種無人機等。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 小時前
綠拚3席全上 藍搶攻 許又仁再戰
台南選區人口消長，其中第十一選區拜歸仁沙崙蓬勃發展，帶動人口進駐，預料明年可能增加1席，現任3席民進黨、2席無黨籍，5人均尋求連任。據了解，民進黨傾向保守提名，但地方盛傳也可能採取「過半＋1」，為選戰埋下變數，加上此次國民黨也將推人選、本屆連任失利的許又仁捲土重來，預期將很有看頭。中時新聞網 ・ 14 小時前
「台灣之盾」首波軍購曝光！ 愛三飛彈、美商IBCS全入列
「台灣之盾」首波軍購曝光！ 愛三飛彈、美商IBCS全入列EBC東森新聞 ・ 3 小時前