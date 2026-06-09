即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導

民進黨立委蘇巧慧，持續勤跑基層挑戰新北市長大位，然而作為對手的白營，仍猛打蘇巧慧胞妹蘇巧純，今（9）日上午更召開「蘇巧慧家族煉金術第二部」記者會，宣稱蘇巧純2023年起擔任威如科技旗下akaSwap執行長，但公司連續獲得經濟部、文化部的補助，蘇巧慧身為立委卻沒有依法接露，涉及利益衝突。對此，蘇巧慧稍早受訪強調，這是烏龍爆料。

針對民眾黨今日早上開記者會稱圖利胞妹一事，蘇巧慧下午受訪指出，今天早上的指控其實是烏龍爆料，自己妹妹的公司並不是威如科技的關係企業，也並不是請威如科技幫忙架網站，就會變成威如科技的子公司。



「我很遺憾，其實選舉至今，我和我的總部從來沒有攻擊過對手」，蘇巧慧痛批，但是只要對手一發生重大爭議，對手陣營就會召開記者會攻擊她的家人，「我認為這真的很不可取」。



同時，蘇巧慧指出，自己會繼續推出跟新北相關的政見願景，像是家庭照顧政見、寵物政見，甚至是週日她剛剛提出原住民族政見等，「我會持續用正面的方式，希望新北市民能肯定這樣的方向，也讓大家知道蘇巧慧準備好了，新北隊準備好了」。

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原文出處：快新聞／民眾黨真的是藍營側翼？猛打胞妹拿補助未揭露 蘇巧慧怒轟：烏龍爆料

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