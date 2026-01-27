民眾黨砍軍購至4000億 國防部：只買軍購、卻讓裝備沒處放

國防部戰略規劃司司長黃文啓中將上午在臨時記者會中說明武器採購流程以及採購延宕所面臨的問題。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 民眾黨立法院黨團日前提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，將行政院版國防特別條例原規劃上限1兆2500億元大幅刪減至4000億元，並刪除「重層攔截網」、「台灣之盾」、「非紅供應鏈」等關鍵用語。對此，國防部今（27）日上午於松山基地召開臨時記者會直言，民眾黨版本缺乏必要配套，若依其內容執行，實務上「真的窒礙難行」。

行政院原提出的條例名稱為「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，民眾黨團則將名稱改為「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。其中在法案第5條部分，行政院版明定經費上限為1.25兆元，民眾黨版則大幅縮減為4000億元，並規定採購須採「一年一期」方式編列，期滿後須再經立法院同意，分期辦理預算籌編與審議。

國防部昨日已發布新聞稿指出，民眾黨團所列「M109A7自走砲」等5項軍購案，僅擷取部分知會國會的項量內容，顯不完整，亦欠缺專業評估。今早臨時記者會中，國防部戰略規劃司長黃文啓中將進一步說明，民眾黨版本所列5項軍購案，均未納入國內配合款需求。

黃文啓指出，以海馬士多管火箭系統為例，實際建軍過程中，仍須配合興建戰堡、車堡、庫儲設施及後勤保修體系，若僅購買裝備、未建置相關設施，將導致裝備無處可放，甚至可能因保存不當而損壞。他強調，國防部現行整體規劃中，均已納入彈藥、彈藥庫及相關附屬設施，並已完成整規書核定，只待條例通過即可送交預算書表。

黃文啓直言，若國防部依民眾黨版本執行，不僅在實務推動上困難重重，後續恐衍生執行後遺症。他也表示，各黨團皆有其政治立場，但國防部所提出的建軍項目，係依據當前敵情威脅、國軍聯合作戰計畫及防衛作戰兵力調整需求所規劃，若立法院強行通過欠缺配套的版本，將使國防部難以落實執行。

黃文啓強調，國防部將在立法院充分說明相關專業評估，讓外界理解整體規劃內容，因為唯有正確決策，才能真正提升國家安全；若僅購置裝備卻未同步建構配套設施，未來在審監單位稽核時，恐使相關建案人員面臨失職風險。

