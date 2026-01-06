民眾黨確認 陳昭姿待《人工生殖法》告一段落再辭！

民眾黨前黨主席柯文哲（中）對「兩年條款」態度鬆動，由於尚未達成允諾白委陳昭姿（左）的「人工生殖法」代孕解禁，因此現任黨主席黃國昌（右）今證實，陳昭姿等到推《人工生殖法》告一段落再離開。（中時資料照，民眾黨團提供）

民眾黨前黨主席柯文哲設有「兩年條款」，除了去年才就職的白委劉書彬外，包括現任黨主席黃國昌在內的7席白委都要在今年1月31日離職，但柯因曾允諾陳昭姿要推動代孕，至今尚未達成，所以有意讓陳昭姿推動《人工生殖法》代孕解禁後再辭職，且陳昨也未簽辭職書。面對陳昭姿未如期辭職，如何說服支持者相信民眾黨制度？黃國昌認為，與去年黨代表大會決議相同，沒有破壞制度問題，並也證實陳昭姿待《人工生殖法》告一段落就會離職。

民眾黨6日上午舉辦「賴政府惡意賴帳」記者會。針對民眾黨「兩年條款」鬆動，陳昭姿沒簽辭職書，以及傳出其他委員有意見？黃國昌表示，「民眾黨有制度。」至於外傳有意見，自己對沒有任何事實證據基礎的政治留言，認為沒有回應的不要，「請問誰有意見？說的出來嗎？若說不出來，就連問題事實基礎都不存在」。

媒體追問，既然認為民眾黨是有制度政黨，昨卻稱陳昭姿「兩年條款」由陳跟柯文哲處理，但柯文哲並非現任黨主席，並不在體制內，要如何說服支持者民眾黨有照制度走？黃國昌指出，請大家回顧整個事件脈絡，2024總統大選跟不分區立委選舉，是由柯文哲親自去找社會人才入黨，並掛民眾黨身分參與不分區選舉，「民眾黨能在2024年拿到這麼多不分區選票，柯文哲絕對是最大因素」。

黃國昌提及，去年8月黨代表大會討論「兩年條款」執行與否，黨內有兩種不同看法，有人認為應該繼續執行，讓台灣社會看到民眾黨開大門走大路，會繼續執行黨的制度；但也有人認為黨在非常時期，兩年就換立委恐影響未來戰力，他認為兩種都有道理，所以當時作為民眾黨主席，才語重心長地跟大家說，「是不是可以請大家接受我的提議，兩年條款繼續執行，除非柯文哲另有指示？」而與會黨代表也沒人反對，並作成了決議。

黃國昌認為，現在在做的事情，就是執行去年黨代表大會決議，陳昭姿跟柯文哲另外處理，並沒有「破壞黨制度」的問題，畢竟去年黨代表大會的決議內容就是如此；至於柯文哲、陳昭姿另外處理的內容，過一段時間大家會更清楚，這些都處於現在進行式，相信很快會有比較清楚的明確答案。

此外，黃國昌6日中午接受網路節目《直球對決》時也證實，「陳昭姿等到《人工生殖法》告一段落之後也會離開。」

