民眾黨祭3支箭跨7年之癢 學者分析：黃國昌新北會拚到底「以戰逼和」 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新北報導

民眾黨「兩年條款」即將生效，立委黃國昌即將離開立院舞台，是否能如願回到政壇出發點新北市繼續發揮，不僅是黃個人政治生命的延續，更是2026藍白合深水區的政治試煉。對此，東吳大學政治系兼任助理教授張元祥分析，民眾黨正面臨邁入「7年之癢」的轉捩點，已備妥聯合政府、政黨協議及拚戰到底3枝箭，為2028總統大選的藍白合作模式奠基礎。

「成功不必在我，但是成功一定有我。」張元祥表示，黃國昌瘦身、秀肌肉，去年底還在新北舉辦「為新北應援」造勢活動，前民眾黨主席柯文哲合體現身，讓現場上千小草為之瘋狂。他認為，民眾黨有備而來，備妥聯合政府、政黨協議，以及拚戰到底3枝箭，看似建立政黨合作慣例，實則遙指2028總統大選藍白合模式。

張元祥說，民眾黨也非常清楚，在單一席次選舉「小黨先天吃大虧」，除非有超重量級的候選人，否則國民黨與民眾黨候選人比民調，恐怕結果都不會太樂觀，「聯合政府」就是行政資源共享及民眾黨持續壯大地方的伏筆。

張元祥認為，國民黨習慣當老大、民眾黨希望續壯大，聯合政府對台灣政治是全新的考驗，除了選民要學習政治究責，對政黨而言更意識形態與政黨戰略的重大考驗。他並提出疑問：「藍白如果共組聯合政府，民眾黨會贊成恢復『國共平台』？」

另外，張元祥也指出，黃國昌日前預告藍白針對2026年選舉合作，會簽署正式政黨協議，這顯然是針對2024年總統大選藍白「6點協商共識」的改良版。他說，黨對黨正式「政黨協議」不僅為共提正副總統候選人建立基礎，更是避免協議簽署後，再次發生黨內或是候選人有不同意見的情況。

張元祥分析，民眾黨如果將新北市長合作當成聯合政府與政黨協議的試金石，那黃國昌拚戰到底恐怕也是可以預期。他認為，黃全力拚戰，將藍白初選程序走完，才能符合民眾黨最大利益，也才能「以戰逼和」通過深水區的考驗。

張元祥強調，2019成立的民眾黨，即將正式邁入「7年之癢」，這意味著政黨的形象與發展將邁入疲乏與瓶頸期，如何在黨內、黨際及選民之間創造化學變化，賦予民眾黨嶄新的生命，將是民眾黨能否擺脫台灣第3政黨「10年發展宿命」的重要關鍵。

照片來源：民眾黨

