民眾黨稱對美軍購僅5項 國防部駁：還有4項軍售待審

民眾黨訪問團閃電訪美返台後，今（14）日舉行記者會表示，強烈反對政院版1.25兆元國防特別預算，並透露該預算中有相當高比例與對美軍事採購無關，且美國去年公布的5項軍售總金額僅約新台幣3000億元。對此，國防部則是發出新聞稿反駁。

除了增購圖中的HIMARS高機動砲兵火箭系統等5項外，國防部表示，1.25兆元預算還包括尚未公布的另外4項對美軍購案。(圖/軍聞社)

國防部今天傍晚表示，因應大陸近年對我國複合式威脅，國防部規劃以軍購、商購及國內產製等獲得管道，自2026至2033年間，編列最高上限1兆2500億元經費，籌購精準火砲等7類裝備。其中國內產製部分約3000億元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億元」並非事實。

廣告 廣告

國防部說明，《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》主要包括「防空、反彈道及反裝甲飛彈」等七大分類，其中M109A7型自走砲、海馬士多管火箭系統（HIMARS）、Altius反裝甲型無人機飛彈系統、標槍（Javelin）反裝甲飛彈及拖式（TOW）2B型反裝甲飛彈等5項，美方已進行知會國會程序；另仍有4項軍購案正加速內部審查。

已公布的美國對台軍售包括圖中的 Altius滯空彈藥增購案 。(圖/國防部)

國防部指出，對於相關品項的規劃，均經過縝密、科學分析；惟具體項量與金額，在立法院完成特別條例審查、通過核賦的特別預算金額以前，仍無法公開，故將以機密會議方式，向立院外交及國防委員會實施專報。

延伸閱讀

名字有「ㄞ」就是AI總統？名醫：台灣至少一百萬人有資格

第一名竟是「AI生成照」？陸攝影比賽驚爆醜聞 得獎照遭急撤

馬斯克旗下AI色情內容遭各國抨擊 印尼成首個封鎖Grok國家