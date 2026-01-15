民眾黨稱美方質疑軍購案 卓榮泰下令闢謠 徐斯儉批黃國昌講的「剛好顛倒」

針對軍購謠言，行政院長卓榮泰下令闢謠。（圖片來源／行政院提供）

民眾黨主席黃國昌昨（14）日清晨自美國返台召開記者會，謠稱1.25兆元國防特別預算對美軍購僅有3千多億元，指美方對此感到疑惑，並質疑其餘9千億元何去何從。

行政院本（15）日召開例行院會，國防部副部長徐斯儉高聲駁斥「剛好顛倒」，澄清1.25兆元之中，其實是9千多億元對外採購，而3千多億元是國內生製。

美國在台協會（AIT）也發聲駁斥，強調「美國在台協會對總統賴清德所提出的新台幣1.25兆元國防特別預算表示歡迎」。

廣告 廣告

黃國昌、陳智菡稱美方對軍購有疑惑

民眾黨主席黃國昌昨日召開訪美返台記者會，聲稱1.25兆元國防特別預算中，對美軍購僅3千多億元，指美方對此感到疑惑。他也因此表示：「從美國回來以後，我反對的決心只有更強烈，沒有軟化！我反對民進黨的那個版本！」

陪同黃國昌出訪的民眾黨團主任陳智菡也聲稱，美國國務院告訴他們，目前已知有5個項目要採購，總金額大約是3500億台幣，那請問軍購預算1.25兆台幣，剩下這筆錢是什麼呢？結果美國也覺得很奇怪，對於台灣所列出來的清單，他們也認為當中有一些「怪怪的地方」。

國防副部長徐斯儉打臉黃國昌：剛好顛倒

對於民眾黨的質疑，行政院本日召開例行院會後記者會，國防部副部長徐斯儉痛斥黃國昌等人的說詞語事實「剛好顛倒」。

徐斯儉指出，1.25兆元國防特別預算之中，其實是9千多億元對外採購，而3千多億元是國內生製。他並數次強調，黃國昌等人所言與事實「剛好顛倒」！

AIT罕見回應：支持賴清德所提1.25兆國防特別預算

對於黃國昌及陳智菡聲稱美國對台灣1.25兆元軍購特別預算存有疑惑，美國在台協會（AIT）罕見以重申去年11月26日舊貼文的方式來回應。

AIT發言人表示，如同美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）去年11月26日於美國在台協會的社群平台的貼文所指出，「美國在台協會對總統賴清德所提出的新台幣1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」。

AIT並於該則貼文更新強調，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與「台灣關係法」以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

王定宇分析：AIT戳破特定人士的政治誠信

對於AIT的動作，民進黨國防外交立委王定予分析，某些人企圖利用AIT不評論個別政客的習慣，操作「美國背書黃國昌與白營」的假象，現在卻被美國政府正式回擊，並痛斥黃國昌等人「連造謠都造錯項目」。

王定宇強調，這次提升國防需求的計畫，是台美密切合作討論的產物...AIT此次公開打臉黃國昌與民眾黨，除了正面釐清軍購數額的炒作謊言，更是戳破特定人士的政治誠信問題。

卓榮泰下令相關部會須及時闢謠

行政院長卓榮泰本日亦於院會中裁示，「針對特定人士故意或不符合事實的發言與討論」，相關部會必須要及時澄清說明，才不會讓這些言論對國家安全造成不利的後果。

卓榮泰指出，中央政府總預算與國防特別預算至今尚未在立法院順利付委審查，其中包括了國防部752億元的新增計劃未能執行。

卓榮泰表示，因應國際情勢發展以及中共機艦無端的侵擾，此時此刻強化國防、維護國家安全有其必要；國防部所提的特別條例以及特別預算正是為了因應情勢發展，因此請國防部積極透過各種方式與朝野各黨團進行必要的說明。

(原始連結)





更多信傳媒報導

2026大選》陳亭妃贏得民進黨台南市長初選 林俊憲「尊重結果」：全力支持她

鄭麗君率團赴美磋商關稅 台美經貿工作小組：預計將宣布達成共識

77歲嬤深信「星國醫生」急保單借款 詐團盯上保單價值 壽險業「指定聯絡人」成關鍵煞車

