民眾黨稱1.25兆「相當高比例」與軍購無關 國防部回應了

民眾黨主席黃國昌今（14）日早在記者會中質疑，1.25兆軍購特別條例到底要買什麼？美國國務院公布5個項目大約是3000億台幣左右，這1.25兆「有相當高的比例，與對美軍事採購無關」。對此，國防部今晚回應了。

民眾黨主席黃國昌一行人快閃美國華府，並於14日返台召開記者會。黃國昌透露，此次向美方表達，完全不知道「1.25兆國防特別預算草案」要買什麼東西，但立院要審議前，怎麼可能連裡面內容都不曉得？且目前已知在1.25兆裡面，「有相當高的比例，與對美軍事採購無關」。

黃國昌提及，此次主要是表達對1.25兆軍購特別條例的問題，也就是「1.25兆到底要買什麼？」因為民眾黨也跟外界相同，是透過賴清德總統投書美國《華盛頓郵報》才得知，但完全不知道1.25兆要買什麼東西，一直到美國國務院去年12月17日正式聲明公布5個項目。

黃國昌指出，但1.25兆裡的5個項目，所有金額加起來大約是3000億台幣左右，不過，在這1.25兆裡面，「有相當高的比例，與對美軍事採購無關」。

對此，國防部傍晚發新聞稿表示，國防部規劃以軍購、商購及國內產製等獲得管道，自2026至2033年間，編列最高上限1兆2500億元經費，籌購精準火砲等7類裝備；其中，國內產製部分約3千餘億元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億」並非事實。

國防部說明，《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》主要包括「防空、反彈道及反裝甲飛彈」等7大分類，其中「M109A7自走砲」、「海馬士多管火箭系統」、「ALTIUS反甲型無人機飛彈系統」、「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」等5項，美方已進行知會國會程序；另仍有4項軍購案正加速內部審查。

國防部強調，對相關品項規劃，均經過縝密、科學分析；惟具體項量與金額，在立法院完成特別條例審查、通過核賦之特別預算金額以前，仍無法公開，故將以機密會議方式，向立法院外交及國防委員會實施專報。

