民眾黨立委兩年條款 中配李貞秀尚未放棄中國籍

前民眾黨主席柯文哲競選時，曾訂下不分區立委「兩年條款」，如今2年過去，包括黃國昌、黃珊珊等6名立委將於2月1日卸任。不過外界最關注的，就是具有中配身分的李貞秀若順利就職，將成為首位擁有中國籍立委，由於內政部至今未接獲，李貞秀放棄中國籍的證明。

民眾黨8席立委一字排開，鞠躬向眾人一一道別，本會期最後一次院會，同時也是白營6名立委，包含黃國昌黃珊珊等人，「兩年條款」到期的畢業典禮。

立委(眾)林國成說：「我這兩年當中非常在意的法案能夠通過，我要謝謝立法院，謝謝大家的關心。」立委(眾)黃珊珊說：「其實兩年前我們就準備有今天，候任的立委，他們一定會延續，台灣民眾黨所有的政策。」

卸任立委離情依依，新任立委也將進行遞補，除了陳昭姿因為與前主席柯文哲約定，待「人工生殖法」納入代孕修法通過後，才會離開立委職務因此續任，加上吳春城提前請辭，遞補的劉書彬任期將到2027年初。

依序由洪毓祥蔡春綢王安祥，邱慧洳陳清龍等人接任，並承擔「黨團三長」責任，但外界最關注的莫過於，即將成為首位「中配立委」的李貞秀。

民眾黨不分區候選人李貞秀VS.記者(2024.11.04)說：「中國籍配偶的身分被外界關注，就習慣了，但是應該都有心理準備。」中配身分備受矚目，但根據「國籍法」規定，公職人員必須在就任1年內，放棄中華民國以外的國籍，陸委會也證實還沒收到相關證明。

陸委會發言人梁文傑(1.29)說：「她到現在都沒有提出來申請文件，所以我也不知道，這個就職到底要怎麼處理。」民眾黨主席黃國昌說：「依照法律的規定，該怎麼辦就怎麼辦，法律的解釋權從來就不是，掌握在行政機關手上，不管是陸委會還是內政部，對這件事情應該有基本的認知。」

6名新任白委走馬上任，2月3日將於立院宣誓就職，但隨之而來的身分問題，也將成為朝野攻防焦點。

