民眾黨立委大換血！何欣純盼各黨團好好談

▲何欣純今表示，新會期開始，新年新氣象，期待大家心存善念。（圖／何欣純辦公室提供，2025.12.30）

[NOWnews今日新聞] 立法院新會期將於2月1日登場，民眾黨不分區立委大換血，對於綠白未來走向引起關注，對此，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今（31）日表示，新會期開始，新年新氣象，期待大家心存善念，共同為台灣，有良性溝通及大智慧，期盼少爭議、多民生，讓台灣人民可以更好。

民眾黨不分區立委執行2年條款，立法院人事處發函，包含民眾黨立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6人，於2月1日辭去立委職務。

對於民眾黨立委將大換血，何欣純下午受訪時表示，昨天是立法院本會期最後一次院會，攸關民生經濟的總預算案，連審都沒有審，一毛錢都未審，給地方政府的補助預算，也無法給。

何欣純提到，明天新會期開始，新年新氣象，民眾黨也大幅換血，會有新的黨團成員、新的組成，期待大家心存善念，共同為台灣，有良性溝通及大智慧，有賴各黨團坐下來好好談，希望少爭議、多民生，讓台灣人民可以更好，也能夠給民眾一個正向的回應。

