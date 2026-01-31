民眾黨立委換血／新會期黨團三長名單出爐！黃國昌仍將親自督軍

即便卸下立委職務的民眾黨主席黃國昌，在立院新會期每週仍會固定到黨團開會，親自督軍。（資料照片／李智為攝）

民眾黨兩年條款屆滿，6名新任立委將於2月3日宣誓就職。據了解，民眾黨團新任黨團總召將由前台中市議員陳清龍接棒，副總召王安祥、幹事長則由邱慧洳出任。即便卸下立委職務的黨主席黃國昌每週仍會固定到黨團開會，親自督軍；至於將出任國家治理學院長的創黨主席柯文哲也將扮演決策角色，兩人相輔相成。

民眾黨內規「兩年條款」屆滿，8名白委除陳昭姿為推代孕法案留任、劉書彬任期至2027年外，黃國昌、張啓楷、林國成、林憶君、麥玉珍、黃珊珊都在1月30日正式卸下立委職務，並由排名順位的6名立委遞補接棒。

除陳昭姿為推代孕法案留任、劉書彬任期至2027年外，其他6名白委都在1月30日正式卸任。（資料照片／李智為攝）

即將於2月3日宣示就職的新任立委，包括資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、前台中市議員陳清龍、中配李貞秀。

黨團三長作為立法院朝野協商時的重要角色，據掌握，民眾黨新會期黨團總召預計將由陳清龍出任，副總召則是王安祥、幹事長由邱慧洳接任。

知情人士表示，陳昭姿雖有2年實戰經驗，但考量柯文哲已為她開特例，若讓她繼續擔任黨團幹部，恐怕又會引發另一波爭議，且她本人意願也不高。而在新任立委名單中，具資深議員經歷的陳清龍，因較熟悉議事攻防，黨團希望能藉陳過去在市議會與各黨團溝通的經驗，成為下會期與藍綠的溝通橋樑。

民眾黨新會期黨團總召預計將由6連霸台中市議員的陳清龍出任。（圖／取自陳清龍臉書）

而在少了黨團戰神黃國昌後，民眾黨能否在立法院延續戰力備受關注。據了解，即便黃國昌辭下立委工作後，他每週還是會固定到黨團開晨會，親自督軍並隨時掌握立院運作狀況。

另有黨團人士說，柯文哲也將持續扮演決策角色，與黃國昌彼此相輔相成，且柯也希望能留住各委員辦公室裡的優秀助理，協助新任立委們快速進入狀況，維持黨團戰力。

黃國昌在立院親會期仍會每週固定到黨團開會，親自督軍，柯文哲也將扮演決策角色。（資料照片／林煒凱攝）



