民眾黨立委換血／6名新任立委背景一次看 中配李貞秀上任1年恐被解職

民眾黨內規「兩年條款」屆滿，除陳昭姿和劉書彬外，其他白委已卸任，並依序由排名順位的6名立委遞補接棒，預計將在2月3日宣誓就職。《鏡報》整理即將上任的6席立委背景專業及過往爭議。其中，李貞秀將成為中華民國史上首位中配立委，1年後是否將因放棄國籍問題遭解職，尤其受到各界關注。

即將於2月3日宣示就職的6名新任立委，包括資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、前台中市議員陳清龍、中配李貞秀。

據掌握，下會期委員會目前分布為，陳清龍（交通委員會）、王安祥（外交國防委員會）、邱慧洳（衛生環境委員會）、陳昭姿（司法法制委員會）、劉書彬（財政委員會）、洪毓祥（經濟委員會）、蔡春綢（教育文化委員會）、李貞秀（內政委員會）。

此外，據黨團規劃，民眾黨新會期黨團總召預計將由陳清龍出任，副總召則是王安祥、幹事長由邱慧洳接任。

陳清龍

最高學歷：淡江大學金融研究所碩士、靜宜大學觀光研究所碩士

經歷：台中市議員

6連霸台中市議員的陳清龍，過去曾是國民黨籍，後來代表親民黨參選立委失利，近年皆以無黨籍參選。他在2023年加入民眾黨擔任台中市黨部主委，更擠進入不分區立委名單。他的妻子連小華也獲民眾黨提名為2026年台中市后里豐原選區議員參選人。

即將接下民眾黨團總召任務的陳清龍，曾6連霸台中市議員，過去也曾加入過國民黨。（圖／取自陳清龍臉書）

王安祥

最高學歷：國立清華大學工業工程博士

經歷：中正大學社會科學院長

獲民眾黨不分區排名第12的王安祥為中正大學社科院長，他過去1年多來都在前立委黃珊珊辦公室見習，熟悉財政委員會運作，但最終在經過考量下，黨團臨時決定將外語能力不俗、具對外經驗的王安祥調至外交國防委員會。

即將到外交國防委員會的王安祥，為中正大學社科院長，他過去1年多來都在前立委黃珊珊辦公室見習。（資料照片／李智為攝）

邱慧洳

最高學歷：美國耶魯大學護理博士、政治大學法學博士

經歷：臺北護理健康大學通識教育中心教授

邱慧洳目前任職於國立臺北護理健康大學通識教育中心，專長包含醫護法規、護理勞動權益及人體試驗相關法規，長期關注醫護權益的她在2023年獲民眾黨不分區排名第13名。

長期關注醫護權益的邱慧洳即將擔任民眾黨團幹事長，且被分配到衛生環境委員會。（圖／取自邱慧洳臉書）

洪毓祥

最高學歷：澳門科技大學商學院工商管理博士

經歷：前資策會軟體研究院副院長

洪毓祥為新竹市長高虹安在資策會時的直屬主管，時任軟體研究院副院長。而在高虹安2022年當選新竹市長後，洪毓祥因長期在補習班兼職，未依規定申報遭軟體研究院拔官，成資深研究員。

即將到經濟委員會的洪毓祥為新竹市長高虹安在資策會時的直屬主管，時任軟體研究院副院長。（圖／取自洪毓祥臉書）

蔡春綢

最高學歷：國立台灣師範大學體育研究所、東海大學公共行政研究所在職專班

經歷：中華陽光推展關懷協會理事長、雲林縣議會副議長蔡咏鍀姐姐

人稱「雲林四姐」的蔡春綢，年輕時是名田徑選手，曾於1974年代表台灣參加田徑亞錦賽，她的胞弟則是雲林縣議會副議長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀，與前立法院長王金平、前雲林縣長張榮味交好，地方實力雄厚。而她也在去年11月接任民眾黨南投縣黨部主委一職。

具體育專業背景的蔡春綢（右）即將擔任教育文化委員會立委。（圖／取自蔡春綢臉書）

李貞秀

最高學歷：東海大學公共行政研究所在職專班、亞東技術學院電機工程系副學士

經歷：中配代表、黃國昌國會辦公室助理、星和利股份有限公司創辦人

中配李貞秀性格嗆辣直爽，她在去年因不滿媒體人黃光芹支持廢除兩年條款，在媒體群組砲轟她「除了通告費還帶貨割小草韭菜」，甚至發文怒嗆黃光芹像「瘋狗」，事後被送到黨內中評會，掀起輿論關注。

在台灣超過10年的她，將成為首位具中國籍的立委，但內政部和陸委會強調，根據《國籍法》規定，公職人員須在任公職1年內放棄中華民國以外的國籍，沒有解釋空間，意味著李貞秀恐怕擔任1年立委就會遭解職，引發朝野爭論。

李貞秀（中）即將成為中華民國史上首位中配立委，而她在1年後是否將因放棄國籍問題遭解職，受到各界關注。（圖／取自李貞秀臉書）（圖／取自李貞秀臉書）



