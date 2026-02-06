民眾黨立委李貞秀國籍爭議 內政部：不排除送憲法法庭處理

據有陸配身分的民眾黨不分區立委李貞秀，因國籍爭議，內政部長劉世芳開第一槍，表明不會提供密件以上資料讓李貞秀索資，陸委會也表態會用最嚴格的條件處理，海委會主委管碧玲6日也在臉書發文，點名「李貞秀女士的國家」又用海警船騷擾我們，讓海巡一夜未眠，喊說如果真的站上質詢台要如何面對？

國民黨立委謝龍介則認為：「每天操弄意識形態，分裂台灣內部，這個對台灣的團結完全是一點幫助都沒有。如果是法律沒有規範，那就請行政院提出修法；如果認為是應該修憲，那也請總統大膽公開出來講。」

謝龍介表示，目前處理兩岸人民的就是依據《兩岸人民關係條例》，沒有所謂拋棄、不拋棄國籍的問題。而內政部基於《國籍法》主管機關，部長劉世芳重申，目前仍無法得知立法院是否取得李貞秀放棄的申請文件，但若國會持續擱置解職爭議，不排除交由憲法法庭處理。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜指出，「民進黨團會發出公文要求韓國瑜院長，第1個出面說明，第2個按照法治做出該有的裁處。因為唯一可以把李貞秀解職的，只有韓國瑜院長。」

民眾黨主席黃國昌提出，「為什麼同樣都是民主進步黨執政，針對於《兩岸人民關係條例》以及《國籍法》的解釋，賴清德跟蔡英文有截然不同的解釋？」

根據《兩岸人民關係條例》明定大陸地區人民只要在台設籍滿10年即可登記參選，而《國籍法》要求公職人員不得有雙重國籍，陸配參政適用法律引起討論，民進黨團書記長陳培瑜表示，法律之間本就有存在適用性的不同，強調立委到職前應申請辦理放棄外國國籍是行之有年的規定，6日也向院長韓國瑜送出公文，要求立法院應盡快給國人一個交代。

李貞秀透過辦公室表示，期許大法官有智慧的去衡量這個制度與現實之間許多不公平的地方，解決長久以來的法律漏洞，讓大眾注意力回到重要的民生議題上。