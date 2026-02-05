民眾黨立委李貞秀索資 陸委會：用最嚴格條件處理

（中央社記者李雅雯台北5日電）內政部長劉世芳表示，對於原陸籍身分、民眾黨籍立委李貞秀索資，將要求不提供密件以上資料。陸委會副主委兼發言人梁文傑今天表示，對於李貞秀索資，將用最嚴格條件去處理。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由梁文傑主持。

梁文傑表示，李貞秀申請放棄中華人民共和國國籍一事尚未被內政部認定，劉世芳昨天是先表達她的意見。不過必須提醒，就算內政部認定申請有效，李貞秀還有1年去完成放棄，也就是說在這1年間，李貞秀仍有中華人民共和國國籍。

梁文傑說，基於其具有中華人民共和國國籍關係，李貞秀將同時背負對岸的法律義務，例如國家安全法等，她將陷於一個法律困境，若是對岸要求其提供台灣相關資料，不知道她能否拒絕或是有沒有勇氣拒絕。

「為了不要讓她為難，為了保護她」，梁文傑表示，陸委會對於李貞秀的索資，將會用最嚴格條件去處理。

有不具名官員表示，可以拒絕李貞秀在立法院的質詢，梁文傑在立法院備詢時，會不會拒絕李貞秀質詢？梁文傑回應，「這不是我個人的事，行政機關是一體的」。

梁文傑重申，兩岸條例規定原陸籍人士入籍台灣10年可以參政；參政後就職要看的則是國籍法，如同參選相關的選罷法、政治獻金法，這些都不是兩岸條例所規定的事情，那就適用其他法律。

他說，很多人說兩岸條例是特別法，優於普通法，這有個觀念誤區，特別法優於普通法是在對同一個事項有所規定的時候，當然以特別法為優先；如果不是對同一個事項有所規定，那就依循普通法。

他舉例，兩岸條例不會規定陸配來到台灣後怎麼去遵守交通規則，如何遵守交通規則就是按照其他的法律規定。

中國大陸國台辦發言人陳斌華今天在例行記者會上說，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂放棄國籍問題」。

梁文傑回應，中國大陸國台辦表明不會讓李貞秀除去中華人民共和國國籍，這是他們的規定，現在是對岸執意不讓李貞秀放棄中華人民共和國國籍，他們剝奪李貞秀在台灣擔任立法委員的權利。（編輯：周慧盈）1150205