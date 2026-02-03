民眾黨立委裝潢辦公室+1！ 洪毓祥：安全考量、自掏腰包

台北市 / 綜合報導

民眾黨今(3)日有6位新立委上任，但有人還沒上任就引起爭議。立委洪毓祥接用同黨立委劉書彬的辦公室，但卻改動格局，將兩間辦公室的門的位置都動了。根據網路媒體報導，他的辦公室對外聲稱是因為劉書彬動了，他們才改回來，但隔壁辦公室助理表示劉書彬並沒有動過門。對此，洪毓祥解釋是因為安全考量，怕開門撞到人，而且裝修費都是自掏腰包。

辦公室內部分線路還沒接好，裡面還有大包小包，看的出來整修ING，這是民眾黨新任立委洪毓祥的辦公室，門口，目前門口也已經掛上他的名牌，但也就是這扇門讓他在上任前就引起爭議，因為兩間辦公室門的位置都動了。

廣告 廣告

記者吳冠緯：「我們實際回到現場，可以看到這扇門雖然已經封了起來，但還是可以看到原本留有的痕跡，而另外一扇門則是在它的對面。」

洪毓祥是接用同黨立委劉書彬的辦公室，而先前劉書彬才因為裝潢辦公室，被爆出引發創黨主席柯文哲不滿，現任黨主席黃國昌還在廣播節目直言裝什麼潢。

而根據網路媒體報導，洪毓祥辦公室對外聲稱，是因為劉書彬曾更動大門位置才改回來，但私下詢問旁邊辦公室助理，也表示劉書彬未曾更動兩人說法不一。

立委(眾)洪毓祥：「主要是看到那個漏水，然後因為它是在那個轉角，所以它開門的話會撞到那邊的行人，所以我們稍微把這樣子的安全性做一個考慮，這個都是自掏腰包。」

民眾黨主席黃國昌：「就是在工作崗位上面，好好把事情做好，那其他不是必要的部分，能少就少，能省就省。」

同一間辦公室，從劉書彬到洪毓祥，都因為裝潢引起討論，也成了新任立委上任首日的小插曲。

原始連結







更多華視新聞報導

防立委浮報裝潢費用 傳立院擬調降連任立委預算

劉書彬花公帑整修辦公室 黃國昌：不准裝潢

才砸35萬整修又要換辦公室 劉書彬：不會用預算

