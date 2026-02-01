民眾黨立委2年表現如何？沈政男細數9大法案：扮演了關鍵少數

除了持續推動《人工生殖法》修法的立委陳昭姿以及就任未滿1年的立委劉書彬將留任，民眾黨立院黨團6席不分區立委於今日正式卸任。對此，精神科醫師沈政男昨（31）日於個人YouTube頻道發布影片，回顧近兩年民眾黨在立院所推動之法案。分別為衛廣法修正（中天條款）、立法院組織法（助理除罪化）、法庭直播、壯世代法案、國會改革五法、憲訴法修正、財劃法、普發一萬以及四千億國防特別條例。

沈政男指出，民眾黨8席立委這兩年在立院扮演了關鍵少數，完成許多重要法案。民眾黨之所以能夠扮演關鍵少數，首先是因為本屆立院席次結構，國民黨52席與民進黨51席，席次接近。民眾黨雖然只有8席，但是卻舉足輕重，藍綠經常都要看他們的臉色。第二個原因則與黨團總召黃國昌有關，黃國昌為法學教授，立法、修法為其專業背景；同時黃國昌身兼黨主席，對於凝聚黨內共識以及對外聯繫溝通都很方便。

​ 衛廣法修正 中天條款再掀爭議 ​



沈政男首先提出《衛星廣播電視法》修正，也就是俗稱的「中天條款」。中天新聞台5年前遭國家通訊傳播委員會（NCC）駁回換發執照申請，遭到停播。該公司行政訴訟尚未定讞便遭停播。「衛廣法修正案」寫道「訴訟判決確定前，執照繼續有效」，因此中天新聞台可能復播並回到52台。但NCC主委表示，我國法律不溯既往，因此中天並不適用。沈政男指出，修正案寫道「本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件」寫得很清楚，就是可以回溯。

廣告 廣告

沈政男說道，2020年中天停播時，他曾寫過文章聲援中天。那時許多人認為中天為「紅媒」，沒什麼人敢聲援。但他就事論事，舉出許多論點質疑。中天過去已經遭NCC罰款多次，但也陸陸續續進行改善。一直到遭停播前1、2年，中天違規數已經很少了，如果有違規，NCC應提出罰款或其他懲處，而不是直接駁回換照申請，這在全世界沒有人這樣做，因為這是侵犯新聞自由。

助理除罪化 立委零用錢透明化



沈政男接續提出《立法院組織法》修正，也就是「助理除罪化」。修法通過後，立法院助理費成為立法委員補助費用，原本的規定是金額、名目、時間和地點都要對，非常死板，造成許多立委因此遭貪污罪法辦。

沈政男表示他曾撰文分析，助理費編給立法委員去運用，立委怎麼用，要跟選民負責。美國國會議員一定時間就要公布其助理費如何運用，類似國會議員的零用錢。聘誰當處裡、助理基本資料、薪資和工作都要寫出來。沈政男認為，為了幾萬塊就把立委抓去關幾年，過當了，所以此次修法是正確的。

​ 《法院組織法》修正力推法庭直播 遭行政命令擋下 ​



沈政男再提出《法院組織法》修正，也就是法庭直播。此為民眾黨黨團所提案，該案起源是前黨主席柯文哲的京華城案，遭到不公審判。修法通過後，京華城案最後的辯論庭卻也沒有直播，因為一審宣判後5天內才會直播，柯文哲是3月26日一審宣判，因此國人可能4月1日或3月底才會看到。沈政男表示，法庭直播規範清楚規定，法院裁定可以直播以及錄影轉播。但司法院卻用行政命令擋下，變成只能宣判後5日內轉播。

沈政男提出《壯世代政策與產業發展促進法》，也是由民眾黨黨團起草提案。於台灣已經邁入超高齡社會，這是所謂「成功老化」的法案，非常重要。狀世代介於55歲到65歲，也是「初老」。該法案讓社會好好準備，讓狀世代面對初老，得以過得有尊嚴、有意義。

國會改革五法與憲訴法風波 財畫法修竟被不副署



說到國會改革5法，沈政男表示，我國《憲法》針對行政權與立法權關係，並未清楚說明且自相矛盾。造成總統有權無責，當選後幾乎不用向民意、立法院負責，也無法罷免。國會改革透過立法委員職權行使法以及立法院組織法修改，實質上達到修憲目的。但後來在憲法法庭被判違憲並造成青鳥運動及大罷免。

沈政男說道，國會改革5法遭到憲法法庭宣判違憲後，在野聯手推動《憲法訴訟法》修法。提高憲法法庭開會門檻，使得憲法法庭人數不足以開會。但2個月前，5名大法官自己召開憲法法庭，並判決《憲訴法》修法違憲。沈政男表示，即使依照舊的門檻標準，也要8名的3分之2也就是6名出席，5名大法官怎麼算都不能開。

沈政男表示，至於《財政收支劃分法》修正通過後，行政院院長卓榮泰竟然不副署，笑掉人家大牙。沈政男說道，在當時他特別研究卓揆所謂「六大窒礙難行」後，發現全部都有方法可以處理，根本不會違憲。

普發一萬具經濟學意義 擋下1.25兆軍購自提精簡版本



沈政男再提《稅收超徵全民共享現金發放特別條例》(普發一萬)，當初民進黨一直說會掏空國家財政，但後來還是通過了。沈政男表示，普發現金的意義，在經濟學上為促進消費，透過乘數效應達到經濟成長動能。並非亂花錢討好民眾，而是具經濟學意義。

最後則是民眾黨版軍購特別條例《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，該草案已經付委。沈政男認為卓榮泰竟然在美國在台協會處長谷立言面前說道，該草案是抄抄寫寫、不倫不類。言論非常不恰當。

沈政男表示，政院版本問題很多，一開始由總統賴清德投書美國《華盛頓郵報》公布，並表示將打造「台灣之盾」。台灣之盾為防空系統，但政院版本條例卻包括戰車花費，戰車能夠打飛機嗎？沈政男指出，戰車等與防空無關花費之所以被列入台灣之盾，起因為上個月，美國便同意賣予台灣，但卻列入該條例中並要求立法院審查。根本本末倒置，自己就不倫不類。

更多風傳媒報導

