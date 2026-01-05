民眾黨立院兩年條款有變數？ 僅陳昭姿還要跟柯文哲「喬」

民眾黨立委「兩年條款」期限將至，立院黨團今（5）日傳出將陸續收齊各黨籍立委的辭職書，預計1月31日送出，不過目前陳昭姿部分因人工生殖法難以在本會期過關，所以她還在與前黨主席柯文哲進行溝通處理。

民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／柯文哲臉書）

黨主席兼黨團總召黃國昌今天上網路節目「誰來早餐」訪問時說明，因為有些行政流程要跑，所以會等到1月31日才送出辭職書，這樣2月1日才有辦法讓新委員在最短時間內接上。他提到，有些紙本作業是中選會、內政部要跑，並批評民進黨政府無恥程度也要算入，而這空窗期會搞多久、會不會在裡面上下其手，都是必須要先預防的事情。

廣告 廣告

針對陳昭姿「兩年條款」是否有例外安排，黃國昌回應，這就是柯文哲跟陳昭姿要做處理的事情。他回顧去年夏天黨代表大會，有人提案稱「暫緩兩年條款」，也有人認為要執行。黃國昌當時語重心長地說，民眾黨遭遇外力非常殘酷的攻擊，此刻黨一定要團結，而兩邊講的都有道理、都是為黨好。

民眾黨立委陳昭姿。（資料圖／中天新聞）

黃國昌表示，自己當時看過兩邊提案，有人認為民眾黨是有制度政黨，2024年做出選民承諾就要遵守，也有人認為黨現在面臨非常時期得有非常做法。他認為兩邊說法都有道理，所以才語重心長地說是不是可以徵得大家同意，此案不要表決，因為一表決下去，分裂態勢就出來了。後來也有下一個結論，就是維持原來制度，除非柯文哲另有指示。

面對主持人追問，會不會柯文哲過幾天就指示，因為黃國昌可能被司法追殺，希望讓黃續留立院？黃國昌坦言，柯文哲確實有提過，但他認為自己是主席兼總召，希望這個黨給人的感覺就是有制度。他也強調，自己並非辭立委後就撒手不管黨團，每週二、五仍要開黨團晨會，且也有很多事情要做。

黃國昌話鋒一轉批評，自己不像民進黨立委，說是要參選縣市長，卻仍佔著立委位置。他表示，那就把立委辭了，領立委薪水選縣市長，老實說我是看不懂。柯文哲日前曾為陳昭姿推動的《人工生殖法》到立院遊說藍綠立委，但該法案難以在本會期過關，使柯對陳昭姿是否續留立院語帶保留。

延伸閱讀

嘉義市長選舉藍軍3人角逐 黑馬陳家平先宣布退出

柯文哲喊「講清楚是否特赦阿扁」 藍營直指：背後是賴清德操盤

輔選張啓楷讚「最強嘉義市長人選」 柯文哲：以後會常來