民眾黨立院大換血 綠白合作？何欣純：期待大家心存善念

立法院新會期將於2月1日開始，民眾黨不分區立委大換血，綠白是否有合作空間？民進黨台中市長參選人、立委何欣純31日指出，新黨團成員，期待大家心存善念，各黨團可以坐下來談，期盼給民眾正向回應。

何欣純指出，昨天是立法院本會期最後一次院會，攸關民生經濟的總預算案，連審都沒有審，一毛錢都未審，給地方政府的補助預算，當然連給都沒辦法給。

何欣純認為，明天新會期開始，新年新氣象，民眾黨也大幅換血，會有新的黨團成員，期待大家心存善念，共同為台灣，有良性溝通及大智慧，有賴各黨團坐下來好好談，希望少爭議、多民生，讓台灣人民可以更好，也能夠給民眾一個正向的回應。

