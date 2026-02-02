民眾黨立院大換血！綠白合有望？ 新幹事長：開大門走大路合作

民眾黨立院執行兩年條款，今（2）日新會期大換血6名立委，洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀等6人遞補不分區立委。民進黨立委王義川日前透露，民眾黨新任立委曾致電稱以後事情好好講、好好溝通。針對「綠白合」議題，新任民眾黨黨團幹事長邱慧洳表示，「秉持開大門、走大路的心情與另兩個政黨合作、溝通」。

民眾黨立院黨團幹事長邱慧洳。（圖／邱慧洳臉書）

民眾黨新報到6名立委再加上陳昭姿、劉書彬今天上午赴黨中央開會，會前新任黨團總召陳清龍被媒體詢問綠白合時表示，「大家都是好朋友」。

邱慧洳談綠白合。（圖／邱慧洳臉書）

邱慧洳則是在受訪時被問到接下來與綠營的互動，她表示，完全秉持著開大門、走大路的心情與另外兩個政黨合作、溝通。她也希望藍綠都能抱持著善意、開放的態度，不要使用一些攻擊性的言語，甚至挑撥離間，政黨應秉持這態度，國家才能繼續往前推進。

針對優先法案，邱慧洳表示，因為她過去曾是護理人員的身分，所以她個人提出的優先法案，希望能夠改善護理人員低薪、過勞等勞動條件過差的情況。不過相關優先法案還是需要等到黨團討論後推出。

