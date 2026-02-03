民眾黨立院大換血 6位新科立委今宣誓就職

民眾黨因「兩年條款」，不分區立委大換血。立法院長韓國瑜今天(3日)主持宣誓就職，在大法官陳忠五監誓下，民眾黨立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀6人宣誓就任立法委員。

立法院第11屆進入第5會期，民眾黨依照黨內規定的「兩年條款」完成不分區立委輪替作業，6名新任立委今日在立法院宣誓就職，由立法院長韓國瑜主持、大法官陳忠五擔任監誓人。完成宣誓的6人包括洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀，正式遞補不分區立委席次，黨團三長人選確定由陳清龍擔任總召、王安祥擔任副總召、邱慧洳擔任幹事長。

廣告 廣告

委員會分配上，留任的民眾黨立委陳昭姿從衛環委員會轉至司法法制委員會，劉書彬則從教育文化委員會轉至財政委員會。6名新科立委部分，陳清龍分配至交通委員會、王安祥為外交國防委員會、邱慧洳進入衛環委員會、蔡春綢為教育文化委員會、洪毓祥負責經濟委員會、李貞秀則進入內政委員會。

民眾黨主席黃國昌也到場觀禮，對於跨黨團互動，他在受訪時表示，國民黨與民眾黨的新任黨團三長已經完成非正式性質會面，民眾黨團將先對外公布本會期優先法案清單，之後再依往例與國民黨黨團三長就法案方向交換意見、尋求共識，他說：『(原音)大家彼此先熟悉一下，還不是所謂正式的三長對三長。針對優先法案的討論，等到公布了我們優先法案的清單以後，那接下來就看中國國民黨立法院黨團那邊他們的規劃。』

黃國昌期盼在新任黨團總召陳清龍帶領下，8位黨團成員共同運作，在本會期繳出具體成績。

另外，由於民進黨立委王義川與陳清龍曾私下通話，引發「綠白合」的揣測。陳清龍受訪時嚴正澄清，表示他與王義川的通話屬於禮貌性寒暄，並未涉及任何政治交換。陳清龍也重申民眾黨「開大門、走大路」，凡是攸關「護國利民」的法案，各政黨都可以坐下來談，但立場仍是嚴格監督執政黨。