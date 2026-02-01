民眾黨立院換將牽動政治攻防 綠白合作是否露曙光？何欣純這樣說

民進黨立委何欣純期許，國會下會期各黨團能坐下來好好談，少爭議、多聚焦民生。（圖／方萬民攝）

民眾黨立法院黨團實行「兩年條款」，6名不分區立委於立法院第四會期屆滿卸任，白營將迎來新一波人事更替。外界關注，下會期在新任黨團總召主導下，未來立法院的議事運作是否出現變化，過往民眾黨以「藍白合」為主的合作模式，是否可能鬆動，甚至出現「綠白合」的可能性，引發討論。

立法院第四會期落幕，新會期預計於2月24日開議。在民眾黨團實行兩年條款後，該黨不分區立委「6下6上」迎來大幅換血，加上民進黨團也將進行幹部改選，未來國會生態是否迎來新局，備受矚目。尤其，過去主導國會「藍白合」的前民眾黨團總召黃國昌告別國會後，外界關注由前台中市議員陳清龍接任黨團總召，是否會在既有藍白合作框架下，與綠營有更多互動與接觸空間。

對此，何欣純表示，立法院本會期中，攸關民生經濟的總預算案「連審都沒有審」，一毛錢都未通過，連給地方政府的補助預算，也因此無法撥付。

何欣純指出，新會期即將開始，新年新氣象，民眾黨也進行大幅換血，將有新的黨團成員與新的組成。她期待各黨團都能心存善念，為台灣進行良性溝通，展現大智慧，並坐下來好好談，盼能少一點爭議、多一點民生，讓台灣人民過得更好，也給社會一個正向的回應。

