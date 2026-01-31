民眾黨立院換血 柯文哲：藍白合大戰略沒變

前民眾黨主席柯文哲，昨日陪同黨籍市議員參選人，到北市南門市場發送春聯。（趙雙傑攝）

民眾黨落實「兩年條款」，連同立院黨團總召黃國昌在內等6席不分區立委今（1）日正式卸任，將由前資策會軟體研究院副院長洪毓祥等6人遞補。隨著民眾黨立委6下6上，藍白合是否持續引發關注。民進黨政策會執行長吳思瑤昨表示，史上最難溝通的黃國昌離開立院之後，她對於跟民眾黨的重新連結有無比信心。不過，前民眾黨主席柯文哲則說，藍白合作的態勢，「在大戰略上沒有改變」。

第11屆立院藍綠白三黨不過半，民進黨團51席、國民黨團加上泛藍共54席、民眾黨團8席，因此，藍綠雙方只要誰能獲得白營支持，就擁有過半席次。過去2年來，藍白在立院緊密合作，就算面對爭議法案，白營也是選擇投票支持自己的版本，暗助國民黨版本過關。

如今隨著民眾黨團大換血，改由洪毓祥、蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸配李貞秀遞補，預計2月3日上午10時30分，在大法官陳忠五的監誓下宣誓就職，綠營內部也瞄準新任的民眾黨團，尋求綠白合作的可能性。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，民眾黨團6席調整當然是一個契機，過去兩年下來，民眾黨團因黃國昌緣故，「傅黃體制」牢不可破。如今，黃國昌畢業，實質領導人柯文哲會怎麼安排有待觀察，希望此轉機可讓國會理性探討問題，而不是永遠被藍白綁架。

吳思瑤也說，她非常期待跟新任的6位民眾黨立委同仁認識、交流，相信在「史上最難溝通又難相處」的黃國昌離開立院之後，對於跟民眾黨的重新連結、對話，他們有無比的期待跟信心。「只要是為了國家好，沒有什麼過不去的關卡；只要是民生議案優先、台灣利益優先，跟任何政黨合作都有其必要」。

不過民眾黨主席仍是黃國昌，民進黨要如何突破困境？她表示，要先花些時間跟這6位新立委認識，大家先誠心交朋友，互動溝通；她也直言，這幾位委員較欠缺立院經驗，短時間內黃國昌還是會主導立院議題。等新的民眾黨團就任後，可以選擇民生優先的議案合作，一案一案來對話，且不設前提。

對於綠營期待「綠白合作」，柯文哲則強調，之所以會有藍白合，是賴清德總統自己造成的，賴上任第一天就把民眾黨跟國民黨「綁在一起打」，打到最後兩黨就合作在一起了，因此，目前藍白合作的態勢，「在大戰略上沒有改變」。

新任國民黨團書記長林沛祥也表示，如同柯文哲所說，即便民眾黨團換血，藍白合作的穩固基礎也不會改變。從第一會期以來，彼此禮讓委員會召委、討論法案到攜手拚民生，未來都不會改變。民進黨團推翻萬年總召柯建銘的革命還在進行，黨內氣氛不佳，自家門前雪都沒清乾淨，就開始管起他人家的瓦上霜，綠營實在無需多慮藍白的默契。