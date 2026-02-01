民眾黨立院換血6新將上任在即 黨團三長出爐牽動朝野議事攻防
民眾黨立法院黨團實行「兩年條款」，包括黨主席黃國昌在內的6名不分區立委已於日前完成辭職，將由新一批不分區立委遞補。白營即將迎來新一波人事更替，黨團三長也同步改選，外界關注是否牽動未來國會新局，以及藍、綠、白三黨之間的議事攻防與協調互動。
依民眾黨不分區立委名單排序，前8席分別為黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君及張啓楷，原預計皆於今年1月31日卸任。不過，吳春城先前捲入「壯世代」相關修法爭議，已於去年2月底自行請辭，由名單第9名的劉書彬遞補，任期預計至2027年3月。
此外，陳昭姿因《人工生殖法》修法主張尚未完成，前黨主席柯文哲讓陳得以留在立院持續推動相關修法，因此未受「兩年條款」限制。隨著6名不分區立委完成辭職，也意味著立法院第五會期於農曆年後正式上工，屆時國會將迎來6位遞補的新面孔立委，分別為洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀。
其中，「陸配」立委李貞秀尚未正式就職，相關資格問題便引發討論。內政部先前指出，陸配雖依《兩岸人民關係條例》取得身分證，但擔任公職仍須依《國籍法》規定，依法「中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職」。然而，學者指出，若要求李貞秀放棄中華人民共和國國籍，現實層面上恐引發另一層爭議，因兩岸互不承認對方主權，中華人民共和國亦不承認中華民國國籍，使陸配在台灣參政的法律與實務問題仍難解。
此外，新任立委遞補後，民眾黨立法院黨團幹部勢必迎來大洗牌。下會期黨團三長人事已底定，由陳清龍出任黨團總召，王安祥擔任副總召，邱慧洳接任幹事長。至於新會期的優先推動法案，據悉民眾黨立法院黨團將於農曆年後再行討論。
