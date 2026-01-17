民眾黨競選看板挖洞嵌紅綠燈挨轟 林晏良道歉今撤除

桃園市 / 綜合報導

民眾黨桃園市八德區議員參選人林晏良的競選看板，竟直接在看板上「挖了一個大洞」留給行人號誌，引發爭議。對此，林晏良今（17）日透過臉書發文表示，今日務必移除廣告看板」，造成社會大眾觀感不佳致歉，未來一定會更加謹慎。

丁字路口來往的車輛不少，民眾黨創新創業委員會執行長林晏良，競選看板就擺在顯眼位置，要角逐桃園市八德區議員，看板上寫著唯一支持只是，全名的最後一個字良，出現了一個大洞，放大一點來看，這個洞裡嵌入紅綠燈，不能通過時小紅人禁止不動，綠燈時行人號誌的小綠人，還在跑啊跑，與紅綠燈融為一體。民眾說：「對他來講可能不是很好，因為第一個就是擋到那個號誌嘛，再來就是他的海報也被破壞掉。」

再仔細看一點，為了讓行人號誌更清楚，不只良上面割了一個洞，就連良旁邊，也刻意割了一個洞，要讓行車號誌，可以被看見，實際上還是遮了一半以上，就算隔不到幾步路，還有另一個紅綠燈。

桃園市議員(民)許家睿說：「(競選看板)不能阻礙交通人行道，或是道路範圍或是公園，我想這些規範都非常的清楚。」

對此林晏良臉書急發道歉文，是支持者的熱情安排製作看板上架，他也無法接受，但會概括承受所有責任，並強調17日務必移除廣告看板，觀感不佳表達兩次抱歉會更加謹慎。

桃園市交通局科長林彥鋒說：「屆期未改善者，可處新台幣3千元以上，10萬元以下的罰鍰。」還沒被民眾黨提名前，支持者助林晏良放看板要增加曝光度，只是在紅綠燈優先前名字變的不完全，曝光度也夾雜了些負面觀感。

