民眾黨竹北市派柯美蘭也不錯？黃國昌這樣說

民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨在新竹的選區人才濟濟。（圖／民眾黨提供）

[NOWnews今日新聞] 2026地方大選逼近，近期新竹市副市長邱臣遠表態，對於參選竹北市長「不排除任何可能」，就連新竹縣議員林碩彥也表態有意角逐。林碩彥今（18）日表示，創黨主席柯文哲胞妹柯美蘭也是一個不錯的人選，但以黨中央的提名為尊重。民眾黨主席黃國昌則說，黨中央會用公開公平的方式，挑選最強的候選人代表台灣民眾黨出戰。

民眾黨今天舉辦「民眾黨2026共同政策綱領」記者會，林碩彥會前受訪表示，竹北市長人選，大家都是以公平、公開的機制共同競選，民眾黨不擔心一個選區有多人來選，有時候反而擔心，有不錯的選區找不到人，因此一個選區人才濟濟是一件好事。

林碩彥指出，柯美蘭家裡也住竹北，所以她對竹北的現況也是蠻熟悉，如果說她有意來為竹北服務，林也抱持樂觀的態度，「我認為她也是一個不錯的人選」，至於柯美蘭對竹北熟不熟悉，以及未來能不能跟國民黨在地整合，還要等待國民黨議員或國民黨的縣長候選人出來之後，了解他們的看法。整體的布局，包含邱臣遠、他本人，都是以最後黨中央的整體提名為尊重、優先。

黃國昌則表示，民眾黨在新竹的選區人才濟濟，有能力、有意願、優秀的同志非常多，黨中央向來的原則一樣，會用公開公平的方式，挑選最強的候選人代表台灣民眾黨出戰。

