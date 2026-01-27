民眾黨竹縣主委邱臣遠 率參選人赴湖口顯聖宮參拜交流

民眾黨竹縣黨部主委邱臣遠率湖口陳岫玫、新豐徐勝凌參拜顯聖宮，誓言打造竹縣新氣象。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為展現深耕地方、服務鄉親的決心，台灣民眾黨新竹縣黨部主委、也是新竹市副市長邱臣遠率領湖口鄉提名參選人陳岫玫與新豐鄉提名參選人徐勝凌，前往湖口鄉信仰中心「顯聖宮」參拜，並拜會顯聖宮董事長黃廷杉，針對地方基層建設、廟宇文化傳承及民生議題進行深入交流。

邱臣遠表示，顯聖宮主祀天上聖母，是湖口地區重要的精神堡壘。此次帶領兩位優秀的提名參選人前來參拜，不僅是祈求地方風調雨順、國泰民安，更是要向鄉親展現民眾黨「務實、專業」的政治初衷。

廣告 廣告

邱臣遠強調，新竹縣近年發展快速，但也面臨交通、教育與基礎建設的轉型壓力，民眾黨會走進大街小巷，成為最貼近民意的聲音。

黃廷杉對民眾黨投入地方選舉表示肯定，並期許參選人能真正為民請命。

邱臣遠強調，民眾黨在提名人選上嚴格把關，不論是陳岫玫或徐勝凌，皆是具備服務熱忱、有能力改變地方現狀的優秀人才。未來團隊將持續透過走訪基層，蒐集鄉親意見，將「新政治」的理念轉化為實質的政策，讓新竹縣民感受到耳目一新的服務能量。