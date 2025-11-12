民眾黨第二波議員提名 中部現任議員入列

（中央社記者郭建伸台北12日電）民眾黨中央委員會今天通過第二波2026縣市議員提名名單，包含台中市議員江和樹、彰化縣議員吳韋達與張雪如、南投縣議員簡千翔等人。民眾黨主席黃國昌表示，被提名的夥伴都是最強戰力。

民眾黨今天舉行中央委員會，會中核定選舉決策委員會通過的2026縣市議員第二波提名名單，會後透過新聞稿公布。

民眾黨指出，2026年縣市第二波議員提名名單，被提名人包括台中市大里霧峰選區江和樹、台中市后里豐原選區連小華、彰化縣彰化花壇芬園選區吳韋達、彰化縣員林大村永靖選區張雪如、南投縣南投名間選區簡千翔、雲林縣虎尾土庫褒忠元長選區陳乙辰。除了連小華外，其餘都是現任議員。

廣告 廣告

黃國昌表示，提名的每位夥伴都是最強戰力，不僅長期深耕地方事務，更具備專業背景、豐富實務經驗且懷抱服務熱情；後續的選舉提名程序，選決會依照既定步驟與公開公平的機制進行，所推舉的優秀人才，將在全國各地深耕服務，爭取最大的民意支持。

黃國昌表示，後續的選舉提名程序，選決會依照既定步驟與公開公平的機制進行，所推舉的優秀人才，將在全國各地深耕服務，爭取最大的民意支持。每位被提名人都必須努力讓自己成為最好的人選，且以「讓台灣更好」為使命，落實地方聯合治理、打破政黨界限，讓理念相同的專業人才攜手合作。

此外，黃國昌也裁示，全台各個黨部，積極協助鳳凰颱風救災，尤其宜蘭縣受大雨影響嚴重，羅東、蘇澳等地多處發生淹水、停電、土石流災情，責成民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠統合人力、物力至現場協助民眾恢復家園、提供必要物資，並責成社發部聯繫民眾黨於全台培養的防災士，協調時間前往宜蘭救災。

黃國昌指出，民眾黨11月底將舉辦大型論壇，邀請防災士回訓，和公衛、消防、醫療的專家，聚焦台灣災難發生時如何跨域整合協作，結合政府與民間力量，強化民眾防災自主能力以及增強台灣的社會韌性。（編輯：蘇志宗）1141112