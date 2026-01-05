民眾黨籲綠委先辭職再參選 柯志恩回應了！

民眾黨主席黃國昌5日宣布辭去不分區立委，並點名有意角逐台南、高雄市長的民進黨立委應辭職再選市長。面對外界質疑，柯志恩表示，目前任務尚未完成，仍會在工作崗位上繼續為選民服務。（本報資料照片）

民眾黨主席黃國昌5日宣布辭去不分區立委，並點名有意角逐台南、高雄市長的民進黨立委應辭職再選市長，外界質疑將代表國民黨參選市長的立委柯志恩、謝龍介也應辭職參選。對此，柯志恩表示，目前任務尚未完成，仍會在工作崗位上繼續為選民服務。

柯志恩表示，黃國昌辭立委主要是遵守民眾黨的2年條款，否則仍有許多白營選民希望他能夠繼續擔任立委。國民黨在高雄沒有半席區域立委，是標準的艱困選區，當初黨給他們不分區的任務，除了市長選舉重任之外，更多的是希望經營基層，用服務讓選民重拾對國民黨的信心，這是最大的使命，所以在沒有完成任務前，她們還是要在工作崗位上繼續為選民服務。

