民眾黨美女戰將不選原因曝！怒喊：爆出所有事

民眾黨員曾妍潔。（圖／翻攝自大姸的能源、建築、房地產手札 臉書）





民眾黨布局2026年地方選戰，採取「一區一席」精準提名策略，原本有意投入桃園第2選區市議員選戰的黨員曾妍潔，近日卻在臉書接連發文，坦言因無法負擔黨內初選所需的民調費用，決定暫時退出評選程序，相關說法隨即在政壇與網路引發熱議。

曾妍潔27日在臉書發文表示，自己並非「臨陣退縮」，而是始終很清楚一個原則，「不會為了政治、為了選舉，把自己逼到一無所有」。她透露，26日是民調費用的繳費期限，但因家中自去年底起接連出現狀況，存款大幅縮水，日前繳完孩子下學期學費後，帳戶僅剩約2萬元作為生活費，坦言實在無力再繳出15萬元民調費用。

廣告 廣告

曾妍潔坦言，這筆費用對自己而言是實質且沉重的負擔，也並不認同「素人民調」的效益，認為在基層選舉中，這類民調不僅參考價值有限，更是一種浪費資源的做法。她表示，與其把錢投入大家心中早有定見的民調，不如保留資源，用在日後真正有感的政策宣傳與選民溝通。

曾妍潔也表示，自己不接受任何形式的違規捐款，在尚未設立政治獻金專戶前，本就不該募款，這是她堅守的基本原則。她坦言，黨內前輩曾提醒，一場選舉至少要準備1000萬元，但她反問，「一個市議員四年內，在合法情況下，到底能賺幾個一千萬？」

不是沒錢 曾妍潔：原則問題

31日晚間，曾妍潔再度發文回應外界揣測，直言自己已經「很安靜轉身」，卻仍承受各種猜疑與情緒勒索。她不避諱外界譏諷「連15萬都沒有」，並再度說明，去年12月至今家中相關支出已超過500萬元，在此情況下，不願再花錢做自己認為沒有共識、沒有意義的事情，「這真的有這麼難理解嗎？」

她進一步表示，這並非金錢問題，而是原則問題，並點出黨內機制的疑慮，認為應先協調、再民調，確定進入民調階段後才繳費，而不該在已繳保證金的情況下，再以民調費用「押人」。

凌晨發文怒喊：不要欺人太甚

今（1）日凌晨，曾妍潔則語氣轉趨強硬，直指黨內「有一群人擅長利用非黨員之手，攻擊親藍白合的同袍」，警告若持續拿她做文章或攻擊，將不排除「把事情全部爆出來」。她強調，自己已選擇退居幕後，盼外界與黨內相關人士適可而止，不要「欺人太甚」。

更多東森新聞報導

「想妍妍變告妍妍」鍾小平告詹江村、曾妍潔妨害名譽

快訊／鍾小平提告了 被爆騷擾曾妍潔 怒嗆政治操作

黃國昌正式卸任立委 喊：新的旅程即將開啟

