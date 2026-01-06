即時中心／温芸萱報導

民眾黨主席黃國昌昨（5）日宣布辭去立委，並要求民進黨立委若參選市長應先辭職。對此，網紅四叉貓在臉書指出，他在民眾黨彰化黨部粉專留言，舉例高虹安、賴香伶過去帶職參選市長卻未辭立委，反問民眾黨是否雙標。隨後彰化黨部發文護航，稱不分區立委無地方選票壓力，不會造成地方空轉，卻被四叉貓翻出民眾黨過去痛批他黨不分區立委的舊文宣打臉。相關護航貼文最終遭刪除，事件曝光後引來網友大批嘲諷。

黃國昌昨日宣布辭去不分區立委，並公開點名民進黨立委若要參選縣市長，應先辭職再投入選戰，相關說法引發爭議，尤其隻字未提國民黨立委，更被質疑雙標。對此，網紅「四叉貓」在臉書發文，直指民眾黨雙重標準，並揭露民眾黨彰化黨部「翻車」過程。

四叉貓表示，他日前在民眾黨彰化黨部粉專一篇貼文下留言，該文主張「立委帶職參選市長會讓地方建設空轉，因此民進黨立委應先辭職」。而他則舉例，民眾黨過去包括高虹安參選新竹市長、賴香伶參選桃園市長，兩人皆是在任立委身分投入選舉，並未辭職，質問民眾黨是否雙標？

接著，四叉貓指出，民眾黨彰化黨部之後又另發一篇「AI感很重」的貼文護航，聲稱民眾黨帶職參選者多為不分區立委，沒有地方選票壓力，因此不會造成地方空轉。不過，他隨即在留言區貼出民眾黨數年前的文宣，當年民眾黨曾痛批其他政黨的不分區立委，同樣被罵得體無完膚，如今卻換個說法替自己開脫，質疑是否「包牌式論述」。





快新聞／民眾黨翻車始末！黃國昌喊「辭立委在選」 四叉貓貼舊文宣打臉

四叉貓貼出民眾黨數年前的文宣，當年民眾黨也曾痛批其他政黨的不分區立委。（圖／翻攝自四叉貓。劉宇（滾動）臉書）





最後，該篇護航貼文悄然遭刪除，彷彿未曾發生。四叉貓將整起過程整理後發文，引來大量網友留言嘲諷，「小草的標準就是這麼樸實無華且雙標」、「包牌黨不意外，白能你不能」、「他們真的不被迴力鏢打到自己不甘願」、「自己帶職參選都沒關係，別人就不行」。





原文出處：快新聞／民眾黨翻車始末！黃國昌喊「辭立委再選」 四叉貓貼舊文宣打臉

