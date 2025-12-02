民眾黨聲勢大崩盤！民調支持率慘剩8.2% 近期爭議一次看
即時中心／高睿鴻報導
民眾黨近期可謂「多事之秋」，醜聞爭議連環爆，先是主席黃國昌捲入「狗仔團」風波、涉嫌豢養跟拍團隊及合謀傳媒記者，偷拍及跟監政敵；更傳出與「凱思國際」公司關係匪淺，金流疑與中資或港資有關，引發國安單位關注。最近更爆出退黨潮、黨員涉犯反滲透法等，掀起輿論譁然。結果，這似乎導致白營持續流失支持者，據《美麗島電子報》最新民調，該黨支持率竟只剩8.2%，與綠營33.2%、藍營20.1%都相差甚遠。
民意如流水、卻也是政治人物的施政基礎，因此，民調變化持續受政壇關注；著名調查機構《美麗島電子報》昨（1）日發布本月最新民調，顯示對民進黨有好感的受訪者為39.9%、國民黨好感度35.4%、民眾黨30.7%；另，若以政黨支持度來看，民進黨支持率33.2%、國民黨20.1%、民眾黨8.2%、另有29.8%為「中立、看人不看黨、未明確回答」。調查顯示，綠營仍為我國當前支持率最高的政黨，藍營居次、白營則是老三。
根據同份民調，民眾黨曾於「全國大罷免」選舉後，於8月取得12.7%支持率，但之後一路走跌，9月支持率剩10.9%、10月跌至10%、11月更只有8.2%，已經連續3個月下滑，顯示黨的群眾基礎，似乎已經岌岌可危。
而民眾黨最近爭議連發，恐怕就是支持率直直落的關鍵。首先，黃國昌接連捲入狗仔門、國安及涉貪案件；最一開始爆發的狗仔案，讓外界發現，黃涉嫌養狗仔、指揮跟監政敵、偷拍隱私、與媒體記者合謀監拍、甚至和傳媒合作，刊登狗仔團的「作品」、並將相關資料向外販售等。由於整套流程極具系統性，且時間跨度長達數年，外界因此質疑所費不貲、資金來源究竟為何？
主席黃國昌（中）率領的民眾黨陷入困境，最新民調顯示，該黨支持率恐已跌破10%。（圖／民視新聞資料照）
而根據媒體綜合報導，黃國昌的合作對象之一，竟包括《中央社》記者、台北司法記者聯誼會長謝幸恩；後者遭揭露，以「蕭依依」為筆名，在其他網路媒體，撰寫由狗仔團提供的「獨家報導」。後續進一步追查，疑似由黃主導的狗仔集團，可能是源自於他在2020年成立、宣稱保障吹哨者權益的「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」；並且，這些狗仔可能與律師鄭深元（現為柯文哲辯護律師）、媒體《菱傳媒》、《民報》等媒體關係匪淺。
據悉，黃國昌有時直接使用團隊的「調查作品」，做為公開爆料的依據；另，狗仔也會將照片轉交友好媒體、以及國民黨人，讓後兩者刊登攻擊政敵。消息一出，立即引發外界強烈抨擊，如立委林楚茵就嗆，其行為根本「黨狗媒一體」。
而近期，黃國昌又捲入涉貪醜聞，日前先遭媒體爆料，涉嫌收受「臺雅集團」已故老董沈裕雄之子沈淳浤的200萬；隨後，馬上利用質詢法務部長鄭銘謙的機會，為沈裕雄曾遭詐財一事「出氣」。後來，沈裕雄特助鄭淳駿更聲稱，，臺雅高層之前竟找了3名立委、砸200萬要求檢調「辦他」；與媒體先前描述黃涉嫌收錢的情節，明顯高度相符。
另一方面，曾差點列入民眾黨不分區立委名單、擔任台灣新住民發展協會理事長的徐春鶯，近日也遭新北檢指控，疑似涉入吸金案，更涉犯詐欺、反滲透法、銀行法等罪，引發輿論譁然。前民眾黨主席柯文哲去（2024）年大選前力挺徐、甚至要求總統賴清德為「抹紅」道歉的言論，如今又因徐被羈押，再次掀起熱烈討論。
台灣新住民發展協會理事長徐春鶯。（圖／民視新聞資料照）
接著，前民眾黨發言人李有宜前（30）天無預警宣布退黨，引發外界譁然。由於她過去已在新北三蘆區經營許久、累積一定的地方實力；加上前一次立委選戰對決民進黨強將林淑芬，她以「藍白合示範區」之姿奪8萬4000餘票，最終高票落選，累積不少知名度。但現在卻傳，她的退黨決定，疑似與黨中央在該選區「空降」周曉芸（主席黃國昌子弟兵）競選議員有關；雖然李有宜稱，退黨是了攻讀博士，但外界不買單，認為真正理由可能是，黃國昌應是在她的選區，掛出與周曉芸合體的看板。
對於李有宜明明已在地方，戮力深耕這麼多年，現在卻突然退黨，前民眾黨立委蔡壁如表示，她可能有自己的想法；但同時卻也坦承說，「外界難免會覺得，是不是跟周曉芸與黃主席一起掛看板有關係？」。蔡壁如強調，黨一定要站在鼓勵黨員的立場，而不是突然間、沒有任何溝通就做決策。
民眾黨前發言人李有宜。（圖／民視新聞）
她也直言說：「這樣會讓外界覺得，我們這個黨到底有沒有溝通機制存在？這可能是黨部這邊，我建議需要去檢討之處；我覺得，不要讓這些地方深耕的黨員太傷心、太失望，直到某種程度後自然離去，這對我們黨而言是一個損失」。而媒體人張益贍更不客氣地酸說，「民眾黨民調再度跌破10%，難怪李有宜退黨，用無黨籍參選議員還比較有勝算！」
更令輿論譁然的是，就連創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉，都與民眾黨「鬧掰」，除了緊跟著李有宜宣布退黨，昨（1）日更發文怒嗆黃國昌，「真的是把射後不理渣男心態發揮到最巔峰，無人能及」，疑與周曉芸空降參選議員、黃刻意冷處理李有宜有關。
原文出處：快新聞／民眾黨聲勢大崩盤！民調支持率慘剩8.2% 近期爭議一次看
更多民視新聞報導
災情擴大！金融機構亂鎖帳戶「郵局也加入」 網批擾民
不受美股全面收黑影響！台股早盤大漲348點 台積電開1430元
恐涉滅證！黃國昌小姨子11月急解散耘力國際 無照安親班轉陣地重起爐灶
其他人也在看
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
天道盟大咖萬華出事！慘遭斷「雙腿腳筋」2嫌犯竟冷笑細看
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達。中天新聞網 ・ 33 分鐘前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前
鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星
當時本刊拍到祈錦鈅現身台北市大安區某餐酒館演出，戴著棒球帽跟墨鏡的陳任佑全程愛相隨陪伴在側，演出結束後兩人並未急著離開，與友人繼續小酌聊天，直到隔日凌晨2點半才準備離開。一路上祈錦鈅與陳任佑緊牽著彼此的雙手、親暱依偎，陳任佑非常貼心地幫祈錦鈅一路提包包，走...CTWANT ・ 4 小時前
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元
鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4中廣新聞網 ・ 4 小時前
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 1 小時前
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 13 小時前
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 15 小時前
認同陳水扁「2026恐藍綠翻轉」！蔡正元轟國民黨破口在「她」：沒人這麼傻
前總統陳水扁日前分析，總統賴清德有望在2026地方大選翻轉藍綠版圖，原因在於國民黨主席鄭麗文頻頻被質疑的紅統立場，可能會拖累明年選情。對此，前立委蔡正元在節目《蔡正元講座》直言，台灣要「和平統一」就需要「親中」的基礎，但單純親中在台灣是活不下去的，無法上台執政，台灣沒有政黨可以抵抗美國的壓力，因此一定要「親中又親美」。蔡正元認為，民進黨現已確定是反中且親美的......風傳媒 ・ 9 小時前
郭正亮盤點2026大選 曝3縣市藍白合也未必贏
2026年九合一選舉即將登場，民進黨初選提名作業早已展開並陸續敲定縣市長人選。在野陣營方面，藍白合相關議題受高度關注。對此，前立委郭正亮點名國民黨在彰化、嘉義市與宜蘭充滿危機，因為3地的綠營候選人實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算真的合作也不一定會贏。中天新聞網 ・ 2 小時前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
小豬再登陸／陸女星跌落神壇「代孕棄養又逃稅」 消失4年後發聲更新還債進度
羅志祥睽違6年後，有望在中國大陸啟動全新巡演，也就是他已經走出遭前任爆料「多人運動」的陰霾，破除封殺。是少數能夠在對岸的各種封殺管制下，獲得特例的藝人之一，畢竟很多人遭到封殺的命運後，至今復出路艱辛。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切
雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23....聯合新聞網 ・ 3 小時前
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同EBC東森新聞 ・ 16 小時前
海軍司令唐華遭拔官？顧立雄這麼說
[NOWnews今日新聞]國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但27日僅完成第4次浮航海上測試，潛航測試仍未進行，11月底前交艦目標確定跳票，國防部27日也宣布，海軍...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 22 小時前
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
夜市也有抗癌神菜！名醫私藏夜市菜單「3款寶藏食物」護肝減脂防癌
走進夜市，一雙夾腳拖配上T恤，穿梭在香味撲鼻的小吃攤位間，彷彿在吆喝聲與人潮中把白天累積的壓力一次放掉。最迷人的是，荷包不必大失血就能吃得滿足。然而，隨著健康意...早安健康 ・ 17 小時前
淡江大橋帶進人氣！八里台北港跨區買盤悄悄湧入 麗寶集團百億佈局卡位 ｜房價狙擊手
位於新北市八里的台北港特定區，近年因整體開發、街廓新穎與重大建設陸續到位，成為北台灣少見兼具水岸景觀與產業動能的生活圈，然而交通、產業與重劃同步發展，使區域逐漸擺脫過往的邊陲印象，根據實價資料，八里與台北港特定區近十年房價價格幾乎翻倍，而台北港特定區漲幅超過七成，甚至超越八里全區。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前