民眾黨聲勢大崩盤！民調支持率慘剩8.2% 近期爭議一次看

即時中心／高睿鴻報導

民眾黨近期可謂「多事之秋」，醜聞爭議連環爆，先是主席黃國昌捲入「狗仔團」風波、涉嫌豢養跟拍團隊及合謀傳媒記者，偷拍及跟監政敵；更傳出與「凱思國際」公司關係匪淺，金流疑與中資或港資有關，引發國安單位關注。最近更爆出退黨潮、黨員涉犯反滲透法等，掀起輿論譁然。結果，這似乎導致白營持續流失支持者，據《美麗島電子報》最新民調，該黨支持率竟只剩8.2%，與綠營33.2%、藍營20.1%都相差甚遠。

廣告 廣告

民意如流水、卻也是政治人物的施政基礎，因此，民調變化持續受政壇關注；著名調查機構《美麗島電子報》昨（1）日發布本月最新民調，顯示對民進黨有好感的受訪者為39.9%、國民黨好感度35.4%、民眾黨30.7%；另，若以政黨支持度來看，民進黨支持率33.2%、國民黨20.1%、民眾黨8.2%、另有29.8%為「中立、看人不看黨、未明確回答」。調查顯示，綠營仍為我國當前支持率最高的政黨，藍營居次、白營則是老三。

根據同份民調，民眾黨曾於「全國大罷免」選舉後，於8月取得12.7%支持率，但之後一路走跌，9月支持率剩10.9%、10月跌至10%、11月更只有8.2%，已經連續3個月下滑，顯示黨的群眾基礎，似乎已經岌岌可危。

而民眾黨最近爭議連發，恐怕就是支持率直直落的關鍵。首先，黃國昌接連捲入狗仔門、國安及涉貪案件；最一開始爆發的狗仔案，讓外界發現，黃涉嫌養狗仔、指揮跟監政敵、偷拍隱私、與媒體記者合謀監拍、甚至和傳媒合作，刊登狗仔團的「作品」、並將相關資料向外販售等。由於整套流程極具系統性，且時間跨度長達數年，外界因此質疑所費不貲、資金來源究竟為何？

快新聞／民眾黨準備滅亡了？民調支持率慘剩8.2% 近期爭議一次看

主席黃國昌（中）率領的民眾黨陷入困境，最新民調顯示，該黨支持率恐已跌破10%。（圖／民視新聞資料照）

而根據媒體綜合報導，黃國昌的合作對象之一，竟包括《中央社》記者、台北司法記者聯誼會長謝幸恩；後者遭揭露，以「蕭依依」為筆名，在其他網路媒體，撰寫由狗仔團提供的「獨家報導」。後續進一步追查，疑似由黃主導的狗仔集團，可能是源自於他在2020年成立、宣稱保障吹哨者權益的「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」；並且，這些狗仔可能與律師鄭深元（現為柯文哲辯護律師）、媒體《菱傳媒》、《民報》等媒體關係匪淺。

據悉，黃國昌有時直接使用團隊的「調查作品」，做為公開爆料的依據；另，狗仔也會將照片轉交友好媒體、以及國民黨人，讓後兩者刊登攻擊政敵。消息一出，立即引發外界強烈抨擊，如立委林楚茵就嗆，其行為根本「黨狗媒一體」。

而近期，黃國昌又捲入涉貪醜聞，日前先遭媒體爆料，涉嫌收受「臺雅集團」已故老董沈裕雄之子沈淳浤的200萬；隨後，馬上利用質詢法務部長鄭銘謙的機會，為沈裕雄曾遭詐財一事「出氣」。後來，沈裕雄特助鄭淳駿更聲稱，，臺雅高層之前竟找了3名立委、砸200萬要求檢調「辦他」；與媒體先前描述黃涉嫌收錢的情節，明顯高度相符。

另一方面，曾差點列入民眾黨不分區立委名單、擔任台灣新住民發展協會理事長的徐春鶯，近日也遭新北檢指控，疑似涉入吸金案，更涉犯詐欺、反滲透法、銀行法等罪，引發輿論譁然。前民眾黨主席柯文哲去（2024）年大選前力挺徐、甚至要求總統賴清德為「抹紅」道歉的言論，如今又因徐被羈押，再次掀起熱烈討論。

快新聞／民眾黨準備滅亡了？民調支持率慘剩8.2% 近期爭議一次看

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯。（圖／民視新聞資料照）

接著，前民眾黨發言人李有宜前（30）天無預警宣布退黨，引發外界譁然。由於她過去已在新北三蘆區經營許久、累積一定的地方實力；加上前一次立委選戰對決民進黨強將林淑芬，她以「藍白合示範區」之姿奪8萬4000餘票，最終高票落選，累積不少知名度。但現在卻傳，她的退黨決定，疑似與黨中央在該選區「空降」周曉芸（主席黃國昌子弟兵）競選議員有關；雖然李有宜稱，退黨是了攻讀博士，但外界不買單，認為真正理由可能是，黃國昌應是在她的選區，掛出與周曉芸合體的看板。

對於李有宜明明已在地方，戮力深耕這麼多年，現在卻突然退黨，前民眾黨立委蔡壁如表示，她可能有自己的想法；但同時卻也坦承說，「外界難免會覺得，是不是跟周曉芸與黃主席一起掛看板有關係？」。蔡壁如強調，黨一定要站在鼓勵黨員的立場，而不是突然間、沒有任何溝通就做決策。

快新聞／民眾黨準備滅亡了？民調支持率慘剩8.2% 近期爭議一次看

民眾黨前發言人李有宜。（圖／民視新聞）

她也直言說：「這樣會讓外界覺得，我們這個黨到底有沒有溝通機制存在？這可能是黨部這邊，我建議需要去檢討之處；我覺得，不要讓這些地方深耕的黨員太傷心、太失望，直到某種程度後自然離去，這對我們黨而言是一個損失」。而媒體人張益贍更不客氣地酸說，「民眾黨民調再度跌破10%，難怪李有宜退黨，用無黨籍參選議員還比較有勝算！」

更令輿論譁然的是，就連創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉，都與民眾黨「鬧掰」，除了緊跟著李有宜宣布退黨，昨（1）日更發文怒嗆黃國昌，「真的是把射後不理渣男心態發揮到最巔峰，無人能及」，疑與周曉芸空降參選議員、黃刻意冷處理李有宜有關。

原文出處：快新聞／民眾黨聲勢大崩盤！民調支持率慘剩8.2% 近期爭議一次看

更多民視新聞報導

災情擴大！金融機構亂鎖帳戶「郵局也加入」 網批擾民

不受美股全面收黑影響！台股早盤大漲348點 台積電開1430元

恐涉滅證！黃國昌小姨子11月急解散耘力國際 無照安親班轉陣地重起爐灶

