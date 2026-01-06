民眾黨聲援警消退休權益 林國春認同：法律通過就該落實

248260106a09

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

民眾黨今（6）日舉辦記者會，宣布將為退休警消啟動團體訴訟，討回原本該得到的退休金，多名退休警察、消防、海巡、移民與空勤人員也到場發聲。新北市議員林國春於社群平台上發文表示，這些長年站在第一線守護社會安全的弟兄，職涯期間承擔高風險任務，面對災害與危難始終挺身而出，如今卻為依法應得的退休保障四處奔走，希望政府能依照既有法律，落實對警消人員最基本的承諾。

林國春指出，警察與消防人員在職時，全心投入公共安全工作，許多人將人生最精華歲月留在勤務現場，退休後依法獲得相應保障，本來就理所當然，他本身是由警職轉換跑道投入政治，更能體會警消弟兄所承受的壓力與風險。

林國春接著說明，去年立法院已完成三讀，提高警消退休所得替代率，新法生效後，政府卻違法不執行。他不解的提出質疑，需要警消值勤時，都要求他們以最高標準達成任務，但在人家退休後，卻把合法權益視而不見，如此做法是否恰當？

記者會上，律師賴苡安說：「非常感謝你們在退休之前，保護我們老百姓，讓我們能夠安居樂業。在你們退休之後，居然要為每個月五千塊的退休金這樣奔走、這樣折騰。我身為一個法律專業人士，在你們退休後，我願意出來保護你們！」林國春表示，賴苡安律師這一句「我願意出來保護你們」，讓他心中備受感動。

林國春也在文末提到，投我以桃，報我以李。非常感謝賴苡安律師挺身而出，也感謝台灣民眾黨與主席黃國昌長期為警消權益發聲。這條爭取合理權益的道路或許漫長，但他相信在社會支持下，警消兄弟並不孤單，最終一定能夠得到好的結果。

照片來源：新北市議員林國春臉書翻攝

