民眾黨背景女網紅參加造勢晚會 林岱樺喊：海納百川才能壯大台灣

即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

民進黨立委林岱樺，本（11）月1日在高雄大崗山地區舉辦大型造勢現場，便是想代表綠營角逐市長寶座，主持人更喊出現場破3萬人；只是，林岱樺在臉書貼出一名拿女性支持者照片，就被網紅四叉貓發現，對方多次參加民眾黨及蔡壁如活動，且有意參選議員的網紅柯莉絲汀。對此，林岱樺則回應，「我們要把台灣的力量做大、把餅做大，要能海納百川，才能壯大台灣」。

針對先前多次參加民眾黨及蔡壁如活動，曾表達有意參選議員的網紅柯莉絲汀參加林岱樺造勢大會並登上林岱樺的臉書，林岱樺今日下午則表示，「我們要把台灣的力量做大、把餅做大，要能海納百川，才能壯大台灣」。

同時，林岱樺又說，她的造勢活動歡迎各黨、各派、各界人士來參加，不必檢查黨證，都可以表達支持她的心聲，「希望台灣的力量可以因為『加法』而越來越大，不要因為『減法』而越來越小」。

