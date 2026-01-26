民眾黨自推軍購條例「1.25兆砍到4千億」 國防部、行政院不滿回擊
民眾黨自提的黨版軍購條例引發執政黨反彈，先是民進黨立委直呼錯誤百出，狠酸民眾黨主席黃國昌「不是飛一趟美國就能變成國防部長」。連國防部、行政院都出面痛批， 國防部稱缺乏專業評估、嗆白營「以政治宣傳取代專業審查」，行政院則點出資訊落差、未考慮台美軍購流程，勢必讓台灣向美軍購窒礙難行。
民眾黨今（26）天自提黨版軍購條例，除了將行政院版的8年1.25兆改為「一年一期」編列，預算上限也大砍8500億、降為4000億。而條例中拿掉「非紅供應鏈和台灣之盾」，並直接載明向美採購項目和金額，包括海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統等。
對此國防部4點聲明回擊，表示國軍建案作業程序，是考量敵情威脅、未來作戰場景與科技發展等因素來確認所需籌購之武器裝備，凡達10億元以上建案需呈報行政院審查、始可編列預算。國防部的草案即依此完成，並得到美方肯定，「與以政治宣示取代專業審查者相反」。另外美方對外軍售作業有完整審查程序，要先經專業評估後才能遞交發價書需求信函，再經跨部門審查同意後，才可知會國會並對外供售。國防部指出，國防部特别預算向美籌購之武器裝備即依上述兩者進行。
國防部指出，國防部特別條例之完整規劃，包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈、無人載具及其反制系統等七項，已於19日向委員會實施機密專報。民眾黨團所提的M109A7自走砲等5項僅擷取部分知會國會程序之項量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估。
行政院也回應，民眾黨所提草案版本不僅掌握的資訊與事實有所落差，彙整為法案內容的資料也並不完整，採購項目支離破碎，顯見缺乏整體戰略構想。且未考慮台美軍購流程的實務情形，勢將讓台灣向美軍購窒礙難行。此外，草案中完全排除政府推動國防自主、打造非紅供應鏈的計劃，嚴重影響台灣永續戰力。
行政院強調，政院版的國防特別條例是依照國防部建軍需求而規劃，且內容都經過台美雙方縝密的溝通協調與完整評估，是具有一體性的規劃，不應被草率切割，呼籲立法院應儘速將行政院版國防特別條例付委審查，才能全面強化國防作戰量能及嚇阻能力。
責任編輯／施佳宜
