民眾黨自推黨版軍購預算 國防部開記者會示警：窒礙難行

國軍官員今（27日）一早在記者會坦言，若立院通過民眾黨團版本，後續將窒礙難行，即便執行也將衍生後遺症。（圖/李奇叡攝）

民眾黨團昨推出黨團版本軍購特別預算，規模僅4千億，和院版的1.25兆相比是大幅縮減。國防部今（27日）一早便舉行記者會說明，並於回應媒體提問時坦言，若立院通過民眾黨團版本，後續將窒礙難行，即便執行也將衍生後遺症。

國防部戰略規劃司司長黃文啓中將今於會上指出，民眾黨團版本中列出5項軍購案，可卻未列國內配合款，以興建戰堡、車堡等庫存設施等。因此若買了武器卻沒地方放，可能造成裝備損害。

黃文啓說，據國防部現行規劃，均包含彈藥及彈藥庫整建等，整規書也核定備便，待軍購特別條例通過，就能送交預算書表。可民眾黨團版本窒礙難行，依照上次國土韌性預算，特別條例通過後，7天就得送預算書表；這7天不可能回頭修建案文件，或是針對已匡列組裝裝備、附屬裝備、配合工程等項目修改預算書表，勢必無法因應後續審查。

黃文啓指出，國軍是依敵情威脅提出需求項目，如果立院強行通過民眾黨團版本，後續不只無法執行，甚至即便可以執行，也會衍生後遺症。

黃文啓強調，一個正確的決策，才有辦法讓國家更安全，如果勉強只買裝備，沒有配套，後續審監單位稽核時，相關人員恐怕也難逃失職之責，「會向立院清楚說明，通過民眾黨團版本沒有辦法執行」。

國防部發言人孫立方也說，民主社會對於不同法案都可以討論，立法院之前也利用機密會議說明，並對外公開非機密部分，目的就是跟不同政黨溝通。

他坦言，在國際現實環境之下，軍購案不是買方市場，有很多客觀存在、必須克服的困境跟挑戰。前期規劃包含必須保密的內容，無法第一時間跟公眾溝通，但有共識後就會跟公眾說明，目的不是要跟其他政黨打對台，而是要思考如何溝通協調。



