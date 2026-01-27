民眾黨自提國防特別條例草案 綠委喊話：與院版一起付委

民進黨立委王定宇呼籲，民眾黨主席黃國昌縱使要自己提版本，請一併將國防部的專業版本一併付委，不要拿2300萬人的國防安全當成政治鬥爭的籌碼。(本報資料照片)

針對軍購特別條例，民眾黨立院黨團26日提出其黨團版本，匡列上限從1.25兆元砍成4000億元，相關提案內容一出引發各界議論；民進黨立委王定宇呼籲，民眾黨主席黃國昌縱使要自己提版本，請一併將國防部的專業版本一併付委，不要拿2300萬人的國防安全當成政治鬥爭的籌碼。

針對民眾黨版本的國防特別條例草案，身兼立法院外交國防委員會召委的綠委王定宇痛批，什麼時候台灣的民意代表竟可以自己編預算，要國防部買什麼武器、不准買什麼武器，而且東拼西湊用抄的還抄錯，完全無視建造國防的體系化概念。

他舉例，像是要買M109A7，卻不通過在台建立高品質彈藥產鏈，要買防空飛彈卻不通過整合各個系統的現代化C2，不僅外行還自已以為是，草包卻驕傲的認為自己的版本優於台美專業軍事人員無數次會議決定的內容。

王定宇質疑，為什麼要全數刪除台美合作在台灣建立軍工供應鏈的大好機會，建立供應鏈不僅平時可以透過合作的美方通路拼經濟，戰時更是戰備軍需自給自足的後勤維保關鍵；為什麼要刪除「去除紅色供應鏈」，難道台灣的國防可以靠中國供應嗎？難道不知道美歐等自由民主國家都要求軍工業去除紅色供應鏈嗎？

他直言，「每年編每年審，這樣還是特別預算嗎？」，大項目軍事投資常常是數個年度持續進行才會形成戰力，這種編列法不僅如同年度預算，失去特別預算的意義和功能，更是增加軍事投資的不確定性，一個外行的民意代表，仗勢著自己的權力，恣意違憲地越俎代庖地做國防部的職權，為什麼要這樣扯國防的後腿。

最後王定宇呼籲，黃國昌縱使要自己提版本，請一併將國防部的專業版本一併付委，不要拿2300萬人的國防安全當成政治鬥爭的籌碼。

