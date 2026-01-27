民眾黨自提國防特別條例 國防部指缺少「這些」配套：執行起來窒礙難行

民眾黨立法院黨團昨日提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計劃採購特別條例」，其中軍購預算上限從院版的1.25兆大砍為4000億，並刪除重層攔截網、台灣之盾、非紅供應鏈等名詞，對此，國防部今（27）日召開臨時記者會表示，民眾黨相關版本缺少配套，按照民眾黨版本去做，真的是窒礙難行。

原本行政院版國防特別條例名稱為「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，民眾黨團版本則改為「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。其中法案第5條部分，行政院版所列經費上限為1兆2500億元；民眾黨版則是4000億元，並規定採購須採一年一期方式編列，期滿後須經立法院同意後分期辦理預算籌編及審議，行政院也需在條例通過1個月後，向立法院提出專案報告並備質詢，且須提出財政衝擊影響評估，每一期預算也需經立法院審議。

另外，民眾黨版並新增法案第7條，本條例預算之執行，應依照下列規定辦理，包含1、審計機關應依法辦理審計；2、主管機關依預算法第63條辦理流用前，應經立法院同意。本條例施行屆滿之日次年5月底前，主管機關應作成總結報告送立法院；主管機關就第4條核定並循外購程序且採購金額達3000萬美元（約台幣9.4億）以上之軍事投資建案，應將工業合作項目納入規劃。第8條，本條例及其特別預算施行期滿未及執行部分，必要時得經立法院同意延長之。

在昨天國防部第一時間發出新聞稿批評，民眾黨團所提之「M109A7自走砲」等5項，僅擷取部分知會國會程序之項量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估。今天一早，國防部則於松山基地召開臨時記者會，戰略規劃司長黃文啓中將表示，民眾黨的版本就國防部來執行相關的案項的推動上，有一個點非常重要，他們在這個條例裡面列了5項軍購案，但都沒有列國內配合款，比如說海馬士多管火箭，是必須要蓋戰堡跟車堡，還有相關的庫儲設置、後勤保修設置等，這些是沒有在民眾黨版本裡面。

黃文啓指出，如果買了這些裝備回來，卻沒有地方放，很可能就會造成裝備損壞，目前國防部已經公布的版本，它都包含了彈藥等，所以在整規書裡面，也包含了附屬的彈藥庫的整件，但是在民眾黨的條例裡面，是沒有涵蓋到這一段。黃文啓也說，國防部目前所有的整規書，都已經核定在案，就等著條例過了之後，馬上就得送預算書表，如果說國防部現在按照民眾黨版本去做，真的的確是窒礙難行。

至於國防部是否有針對未來若通過在野黨版本，或者國民黨也提出相關條例，該如何因應？黃文啓指出，每一個黨團都有自己的立場，但是國防部提出來的項目，是依據現在的敵情威脅跟國軍聯合作戰計畫，以及防衛作戰兵力調整的規劃所做的，如果說立法院強行的通過了民眾黨的版本，就可能讓國防部完全沒有辦法去執行，甚至很可能執行之後，會衍生後遺症，國防部也會在立法院徹底的講清楚，讓所有人能夠了解，畢竟一個正確的決策，才有辦法讓我們的國家更安全，如果勉強的只買了裝備，沒有把配套建起來，後續審監單位在稽核的時候，恐怕國防部相關的建案人員都難逃失職。



