民眾黨自提國防特別條例 國防院專家批粗糙：未評估作戰需求

針對民眾黨所提國防特別條例，國防院戰略與資源研究所所長蘇紫雲就批評，民眾黨所提版本相當粗糙，不但沒跟美方行政部門協商，也未評估作戰需求。 圖：林朝億/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 為了反制行政院所提價值1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（以下簡稱國防特別條例），立院民眾黨團昨（26）日提出價值4,000億元「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。然而，民眾黨所提國防特別條例不但漏洞百出，甚是還刪除「台灣之盾」以及「非紅供應鏈」等關鍵要素，且金額僅是行政院版三分之一。對此，國防院戰略與資源研究所所長蘇紫雲就批評，民眾黨所提版本相當粗糙，不但沒跟美方行政部門協商，也未評估作戰需求。

蘇紫雲昨日接受《自由時報》訪問時表示，立委有權利提出不同意見，但須與客觀事實相符。他指出，國防部所提1.25兆元的國防特別條例是與美國國防安全合作署（DSCA）以及「蒙特瑞戰略對話」機制正式討論、概算出來的金額。

他指出，在野黨與美方行政部門的協商，只能當作參考用，視為意見表達即可。而國防部所提採購數量是評估過作戰需求，也經過相關測評，並與友盟國家討論出來的結果。因此，國防部所提國防特別條例才是最為嚴謹。

蘇紫雲強調，國防部所提1.25兆元國防特別條例包括外購及國內生產部分，而且是經過作戰需求評估，軍購項目應該經過評估及驗證，不是隨便提的。

