民眾黨自提國防特別條例 張惇涵批「缺乏戰略構想、建軍規劃、不符合軍購慣例」

民眾黨立法院黨團日前公布黨團版本國防特別條例草案，將行政院版本的八年1.25兆經費大砍剩4000億元，而且採取一年1期方式編列，每年都需經立法院同意，才能分期辦理預算籌編及審議。對此，行政院秘書長張惇涵今（1/28）天批評，白營版本缺乏戰略構想、缺乏建軍規劃、缺乏非紅供應鏈，程序上也不符合台美軍購的程序跟慣例，會使得軍購案窒礙難行。

立法院內政委員會今天進行中選會人事案審查，張惇涵在會前被問到，對於民眾黨團版本國防特別條例草案，刪掉「非紅供應鏈」字眼，會有何影響？他表示，經濟部長龔明鑫正在美國華府參加「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），美國國務院稍早已發表聲明，台美這次EPPD的談判過程中，將會發表「先行性」（First-stage）的聯合宣言，美方同時強調，台美之間將進一步加強無人機供應鏈的合作。

張惇涵說，遺憾的是，民眾黨團版本草案在內容上，把非紅供應鏈、台灣軍事產業自主化等字眼刪除，將不利於台灣強化國防、強化永續戰力。他提到，在程序上，民眾黨團版本裡的內容，國防部、美國戰爭部相關的五項軍購案，過去都已公開、清楚說明，接下來還有四項軍購案，目前在知會美國國會的程序，「如果按照民眾黨團的版本，請問這四項軍購案接下來如何進行？這違反台美之間長期以來軍購的相關程序。」

張惇涵認為，民眾黨團版本草案缺乏戰略構想、缺乏建軍規劃、缺乏非紅供應鏈，程序上也不符合台美軍購的程序跟慣例，會使得軍購案窒礙難行。

張惇涵強調，民眾黨聲稱「在烏克蘭比較失敗的無人機機型」，但該機型並非台灣要採購的，希望相關討論能回到正確資訊基礎上。

最後，張惇涵說，「術業有專攻」，如果在野黨真的支持國軍，就不要用污辱國軍來提出自己的特別條例，如果在野黨想要自提軍購特別條例，最快速的方法就是連同行政院版一起併案審查，「而不是一而再、再而三，10度把軍購特別條例擋在程序委員會大門之外。」

