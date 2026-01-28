民眾黨自提國防特別條例 張惇涵：缺乏戰略構想 讓台美軍購窒礙難行

行政院提出新台幣1.25兆元《強化防衛韌性及不對稱戰力採購特別條例》在立法院程序委員會持續卡關，無法付委審查；民眾黨日前也自行提出國防特別條例版本。

行政院秘書長張惇涵今日(28日)出席立法院內政委員會議審查中選會委員提名，會前受訪時提到，經濟部長龔明鑫目前正在美國華府參與「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），美國國務院也已對外說明，台美雙方即將發表強化和平與穩定的聯合宣言，並將加強無人機供應鏈合作。張惇涵表示，但在此關鍵時刻，民眾黨團卻提出的軍購特別條例版本，無論在實質內容或程序面，均不利於台灣國防與永續戰力的建構。

張惇涵指出，民眾黨版本刪除「非紅供應鏈」與台灣軍事產業自主化相關內容，使整體防衛戰略構想不完整，欠缺建軍規劃，削弱台灣強化自主防衛能力的方向。他強調，國防安全攸關國家生存，應以完整戰略為基礎，而非片段式拼湊。

張惇涵強調，台美軍購一向有其既定且嚴謹的運作流程，相關軍購項目須依據雙方長期建立的程序推進。目前除已公開的五項軍購案外，尚有其他項目仍在美國國會及相關體系中進行，若依民眾黨版本，將使後續台美軍購案難以接續，甚至違反台美間既有慣例，增加實務上的困難。

張惇涵也澄清，民眾黨所指稱在烏克蘭戰場上表現不佳的無人機機型，並非台灣此次規劃向美方採購的型號，相關說法與事實不符，呼籲朝野討論國防議題時，應建立在正確資訊之上，理性對話。

此外，近日南韓因國會遲遲未通過與美方貿易協定，美國總統川普(Donald Trump)宣布，將南韓關稅自15%上調至25%，引發國際關注。商總理事長許舒博也表示，期盼朝野政治攻防不會影響到關稅談判，否則嚴重衝擊產業與經濟。

對於台美對等關稅，張惇涵強調，無論國民黨或民眾黨，都應正視產業界的憂慮，超越政黨對立，避免「國內互打」，共同守護台灣的經濟與民生。