民眾黨自提國防特別條例 預算上限刪減至4000億元

民眾黨主席黃國昌日前宣布，將針對行政院1.25國防特別條例，另外提出民眾黨版本。今日下午，黃國昌率黨內幹部召開記者會，公布自提版本國防特別條例內容。

在預算上限與採購項目方面，民眾黨共列出包含M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反裝甲飛彈及各項武器所需彈藥、附屬裝備等數量，並明訂金額上限為3119億。此外，為因應國軍可能有突然亟需提升作戰能力需求，另編列881億元作為彈性空間，合計總金額上限為4000億元。

黃國昌表示，民眾黨版本中列出的軍購內容，都是美國官方先前已經公告的品項。他並提到前總統蔡英文任內的「中央政府新式戰機採購計畫」，稱該預算案共編列2472億元，至2025年為止已支付1434億元，但購買的品項都還沒有到貨，質疑「沒拿到東西要怎麼強化國家安全？」

民眾黨政策會執行長賴香伶指出，民眾黨版國防特別條例有3核心立場，分別是國防採購需回歸保衛國家全與強化不對稱戰力的戰略邏輯；特別預算不得成為規避審查的工具，將建立分階段、可追蹤的監督機制；國防預算需考量財政永續與社會安全，且不得排擠到2026年的社福預算。

黃國昌強調，特別預算不能成為規避審查工具，因此在民眾黨版本中，特別要求編針對國內少子女化結構進行國家財政衝擊評估，因此行政院需先向立院報告過去5年軍事採購項目、金額、效益與到貨情形，以及本次採購案預期到貨時間、全壽期維持成本與如何提升聯合作戰效能等規劃；至於預算編列方式，也從院版8年期計畫改為一年一期方式，且在首年執行完後，需經立法院同意才能進行後續預算籌編。

黃國昌表示，上週和國民黨團幹部討論後，已決定本週二程序委員會暫不將國防特別條例列入議程，但希望能在週五排入議程；他也坦言並不清楚藍營是否會支持民眾黨版特別條例，或由藍白共提版本，後續可能會再探詢國民黨團與個別立委意見。

針對民眾黨自提特別條例版本，民進黨回應指出，民眾黨所提的5大特色皆已包含在政院版草案中，並提出「行政院版本付委審查」、「軍購期程不延宕」、「含括國內產製」與「國會嚴審不洩密」等4大訴求。

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，國防採購事涉機密，過去台美都是透過國防部門反覆討論後得出採購清單，認為國會自提軍購特別預算是不可能的事情，質疑黃國昌詳細列出項目與金額有洩密之嫌。綠委范雲也提到，國防採購與佈建涉及長期合約與承諾，若改成一年一期恐導致無人承接。

