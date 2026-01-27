民眾黨自提國防預算「第一條就漏字」 遭批：以毀掉台灣為前提在寫

民眾黨主席黃國昌昨召開記者會，公布自提版軍購特別條例，內容卻引發諸多爭議。（翻攝自民眾黨直播）

民眾黨立法院黨團不滿行政院提出的8年1.25億元國防特別預算，昨（26日）召開記者會提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出6款採購項目，總額上限為4,000億、採1年1期編列。然而這份草案卻引發質疑，不僅被發現第一條內容就有漏字、條文抄維基百科，國防部也表示內容不完整、欠缺專業評估。民進黨立委沈伯洋也列出10大問題，批民眾黨主席黃國昌寫法案的專業度可說是零，「完全是以毀掉台灣為前提在寫的」。

廣告 廣告

黃國昌昨率民眾黨立委提出黨團版本的軍購特別條例，他們強調，民眾黨版特別條例最大特色，是要求本條例通過後1個月內，國防部應向立院提出專案報告，包括過去5年軍事採購之項目、金額、效益與到貨情形；採購項目與前款採購之關係，籌獲建軍後如何有效提升聯合作戰效能；採購項目之籌獲期程、預期交貨時間與全壽期維持成本；採購後國軍人員維持、後勤補給支援、資訊通信系統維護之策進作為；以及財政衝擊影響評估。

民眾黨版總額比原本還高？ 被揪第一條就漏字

然而內容一公開卻立刻引發議論，有網友用藍白封殺8年1.25億元國防特別預算理由，反問民眾黨1年1期就要4,000億，若8年則需3兆2,000億元，若原版本是圖利，那民眾黨版多出來的是要圖利誰？還有人指出，民眾黨的提案也只有6頁半的A4紙，按照他們的邏輯「這跟罵民進黨沒幾頁要1.25兆有啥不同？」

沈伯洋也發文砲轟，民眾黨版國防特別條例草案在第一條就出現漏字，還刪掉「非紅供應鏈」等院版內文內容，直批「完全不演了」，晚間也開直播一一痛批該版本的問題。

沈伯洋揪出民眾黨版草案的第一條就出現漏字。（翻攝自臉書）

沈伯洋點名10大問題 批「跟賣國沒兩樣」

沈伯洋整理民眾黨版的10大問題，「我覺得跟賣國沒有兩樣。」一、「台灣之盾」沒了。他解釋，這就像給你買武器，但不給你系統整合，不給你偵測指揮，如同買了電腦但不給你灌系統；二、幹掉非紅供應鏈，直接封殺全部台美合作；三、刪了約七成的國防預算。

四、寫死購買品項，而且內容跟維基百科一樣。沈伯洋表示，這代表如果更換品項直接完蛋，「若是商購，直接洩底標。」五、直接幹掉進行中的機密事項，國防部過去一年商談的努力直接付諸流水，「重談的話，國防直接空窗。」

六、寫了帝王條款，只要立法院心情不好，國防部連預算都不准送進立法院，立法院也可以不審；七、執行延期要立法院同意，如果做到一半，立法院可以讓國防直接毀在原地；八、一年一期編，直接趕走廠商。就像蓋大樓，一年核准你蓋一層的概念。九、直接幹掉台灣千個工作機會；十、騙你會擠壓其他預算，但其實特別預算根本不會擠壓其他預算。

沈伯洋坦言，他在看條文內容時氣到在黨團直接罵髒話，痛批民眾黨為什麼可以這麼壞，而支持者卻視若無睹。

更多鏡週刊報導

被爆拿錯誤數字批軍購「遭美參議員洗臉」 劉書彬一度語塞：請賴清德出來說明

柯文哲自曝「人工生殖法過、總預算和軍購我來處理」 白營社團戰翻：可以這樣交換？

清楚列數量？國防部4點聲明回擊民眾黨 「內容不完整、欠缺專業評估」