民眾黨自提特別軍購版本 張惇涵：不要用污辱國軍的說法

立法院國民黨、民眾黨團昨第十度封殺行政院1.25兆國防特別預算，另外民眾黨團日前也自提特別軍購版本。對此，行政院秘書長張惇涵今（28）日表示，在野黨如果真的支持國軍，不要用污辱國軍的說法提自己的軍購特別條例。

行政院會去年11月27日通過預算規模8年、1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立法院審議，國民黨、民眾黨立委在12月2日程序委員會首度封殺後，迄今在立法院會、程序委員會合計已10度封殺該案排入院會議程，無法付委審查。昨天藍白立委再度封殺該案，拒絕排入30日院會報告事項議程。

張惇涵今天上午出席立法院內政委員會前接受媒體聯訪時指出，經濟部長龔明鑫正在美國華府參加EPPD的會議，稍早美國國務院也發表聲明，台美在這次EPPD的談判中，即將發表共同的和平宣言，美方強調台美之間要加強無人機的供應鏈合作。他表示，很遺憾看到民眾黨團提出的軍購特別條例，在內容上對台灣之盾的整體戰略構想不夠完整，刪除非紅供應鏈、台灣軍事產業的自主化，這都不利於台灣強化國防、強化永續戰力。

在程序問題上，張惇涵表示，民眾黨版本所提的內容，國防部、美國戰爭部5項軍購案之前都已公開清楚地表達過，接下來還有4項軍購案在知會美國國會的程序中。他質疑，如果按照民眾黨團的版本，這4項軍購案接下來如何進行，這違反了台美之間長期以來軍購的相關程序。

賴清德喊出8年1.25兆特別國防預算遭藍白十度封殺。（圖／路透社）

張惇涵特別提到無人機議題，他說民眾黨聲稱在烏克蘭比較失敗的無人機機種，也不是這次台灣要向美國採購的無人機機種。他呼籲朝野黨團支持台灣的國防、強化台灣的自主防衛能力，但要在正確的資訊上理性討論，儘速地把軍購特別條例付委，一項一項理性討論，為國家共同努力。

針對賴總統喊話術業有專攻，不只民眾黨自提軍購版本，國民黨也研議相關草案，外界擔心若本週五直接付委審查後續影響會更大。張惇涵回應，國防軍事是一項專業，台美之間要啟動軍購的案子，必須經過很嚴謹的程序，從國方的建軍構想、戰略規劃、到美國印太司令部、AIT、戰爭部等的共同構想，台灣的安全也是區域和平穩定內容安全。

張惇涵強調，術業有專攻，在野黨如果真的支持國軍，不要用污辱國軍的說法提自己的軍購特別條例。他表示，如果在野黨想要自行提軍購特別條例，最快速的方法就是連同行政院版的軍購特別條例一起併案審查，而不是一而再、再而三，十次把軍購特別條例擋在程序委員會大門之外。他指出，今天已經是這個會期的最後兩天，總預算、軍購特別條例仍然過門不入，這是令人感到相當遺憾的地方。

