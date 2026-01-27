民眾黨自提軍購案「一年一審」...政院轟悖離實務「將使台美軍購窒礙難行」！國防部：恐導致議約困難、甚至影響現有軍購案

民眾黨團拋出4000億元、一年一編的軍購版本，行政院發言人李慧芝昨日晚間指出，該版本缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序，將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力。國防部今（27）日則說，若採一年一審，我方無法給予美方長期的付款承諾，恐將導致議約困難，甚至影響現有軍購案。

李慧芝說明，在野黨的草案內容僅是參考翻譯美國國防部去（2025）年12月17日公布的對台軍售5個項目，我國防部也曾對外說明過，然這與美方目前進行軍購程序中項目顯有落差；此外，在野黨於記者會中所提的無人機款式，與我國欲採購的型號也並不相同。

李慧芝表示，這凸顯在野黨不僅掌握的資訊與事實有所落差，彙整為法案內容的資料也並不完整，採購項目支離破碎，顯見缺乏整體戰略構想。

李慧芝進一步表示，該草案對於軍購相關程序的設計，完全未考慮台美軍購流程的實務情形，勢將讓台灣向美軍購窒礙難行。更大的問題是，草案中完全排除政府推動國防自主、打造非紅供應鏈的計劃，嚴重影響台灣永續戰力。

李慧芝強調，行政院版的國防特別條例，是依照國防部建軍需求而規劃，且內容都經過台美雙方縝密的溝通協調與完整評估，是具有一體性的規劃，不應被草率切割，呼籲立法院應儘速將行政院版國防特別條例付委審查，才能全面強化國防作戰量能及嚇阻能力。

另外，對於民眾黨版要求特別預算採取「一年一期」編列，每期均須經立法院同意後始得籌編。國防部今日上午召開記者會，戰略規劃司司長黃文啓中將對此表示，軍購實務上，發價書的效期通常為45天至60天，過去甚至曾收過僅15天的案例。設立效期的主因在於避免原物料與產線價格浮動。

他強調，若依照民眾黨版規定，每期預算均需經立法院同意後始得籌編，國防部將面臨「雙重壓力」：一方面要趕在美方效期內簽約，另一方面卻無法確定預算是否能獲立法院通過。

黃文啓表示，若因預算審查延宕導致發價書過期，這意味著必須重新遞交LOR、重新經過美國務院與跨部會審查，不能從中略過已完成的程序。

黃文啓並說，若採一年一審，我方無法給予美方長期的付款承諾，在國際軍購市場屬「賣方市場」的現實下，恐將導致議約困難，甚至影響現有推動中的軍購案。

