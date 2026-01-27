民眾黨自提軍購條例 國防部：欠缺配套將窒礙難行

國防部今天(27日)上午召開臨時記者會，回應民眾黨團所提的軍購特別條例內容，強調民眾黨版本只擷取對美軍購案項，但其他包括C5ISR、提升國內軍工產能等重要案項都遭移除，且未見必須的軍購配套預算，未來若真的通過，恐窒礙難行。

民眾黨團26日表示，行政院提出新台幣1.25兆的國防軍購特別條例，未見相關金額如何計算，只有空泛的文字，根本是由上而下的政治決定。民眾黨團經彙整專家及各界意見後，提出黨版的《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，預算總額為新台幣4,000億元。

廣告 廣告

對此，國防部27日上午在松山空軍基地召開臨記者會，表示國軍建案系考量敵情威脅，依10年聯合戰力需求，及5年兵力整建規劃進行，在完成審定後均須依法陳報行政院審核；然而民眾黨團所提出的特別條例內容，只擷取部分已公開披露、經美方完成知會國會程序的軍購品項，內容並不完整，同時欠缺專業評估。

國防部指出，日前所提出的1.25兆軍購案，不僅只有精準火砲或遠程打擊飛彈，例如「AI輔助與C5ISR系統」雖然金額佔比較低，但將是國軍現代化作戰的核心；另外打造國內軍工非紅供應鏈的部分，也遭民眾黨版抹除。戰規司司長黃文啓說：『(原音)希望扶植國內的軍工產業，能投入國防生產的行列，如果沒有足夠的預算跟需求，廠商不可能一開始就投入大筆的資金，進到一個不知道未來市場在哪裡的地方。』

國防部也表示，針對民眾黨所提的內容無法多做評論，但對於國防部來說，由於該條例中只有對美軍購內容，欠缺配套措施，即便通過後也將窒礙難行。黃文啓說：『(原音)我們已經匡列了包含主裝備、附屬裝備、配合工程等項目的預算書，(通過民眾黨版本)勢必造成我們整個作業，沒有辦法去應因整個後續的建案。』

國防部也強調，台灣是一個民主社會，對法案都可以討論，日前已透過機密會議與非機密公開報告，向立法院與國人溝通。在國際現實環境下，軍購前期勢必有些保密的採購流程，但在適切時機一定會公開，因此國防部並非是想與任何政黨打對台，溝通與協調才是重點。 (編輯:柳向華)