民眾黨自提軍購條例 總統：監督機關不宜越俎代庖

（中央社記者葉素萍台北27日電）台灣民眾黨立法院黨團提出軍購特別條例草案，總統賴清德認為「聞道有先後，術業有專攻」，國防是一個專業，不妨交給國防部辦理，立法院在憲政體制上是監督機關，「不宜越俎代庖」。

為強化自我防衛能力，行政院會去年11月27日通過預算規模8年新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，遭藍白多次封殺，迄今尚未付委審查；台灣民眾黨立法院黨團日前提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。

賴總統今天接受民視節目專訪，對於民眾黨自提軍購特別條例草案，賴總統說，「聞道有先後，術業有專攻」，國防是一個專業，不妨交給國防部辦理，立法院在憲政體制是監督機關，不宜越俎代庖；應遵照憲政體制分工合作，政府做政府的事情，立法院做監督的事情，這樣對國家比較好。

賴總統說，1.25兆預算是分8年，一年才1500億元、1600億元，政府要打造台灣之盾、智慧化攻防體系、推動國防產業，環環相扣、缺一不可；本來是1.25兆，民眾黨把它切成4000億元，到底要買什麼、到底不買什麼、台灣之盾會不會破一個洞；就像一把傘，總是要完整才能夠遮得住雨，結果現在給約1/4，這個說不通。

賴總統表示，美國之前通過的國家安全戰略報告，有四個重點，第一美國將強化美國本土安全；第二美國會把力量移到印太，確保印太的和平穩定，主要目的是避免中國在區域擴張，影響到全世界；第三是集體防禦、責任分擔；第四是美國希望能夠再工業化。

他說，在集體防禦、責任分擔這部分，美國希望不是只有美國出力，印太區域國家都要出力；不是只有要求台灣增加，美國自己都在增加，日本、韓國、菲律賓都在增加國防預算，大家共同承擔區域的和平穩定，這對台灣好、對區域好、對全世界都好，台灣不能夠自外於國際社會，不負起區域和平穩定責任。

被問到「藍白這樣擋，會不會覺得這是背後中國在使力？」賴總統說，「我們希望背後沒有這個事情，但是我相信人民都會看得很清楚」，希望在野黨能夠重新思考。

至於賴總統是否願意赴國會說明，他說，根據憲法，立法院可以邀請他做國情報告，他也可以徵詢立法院同意，主動去做報告；只要不違憲，他本來就很樂意過去，但不是限定在哪一個議題。

賴總統表示，希望在野黨了解，國會責任是監督、審預算，並不是可以拿來當作籌碼，要求行政院或是總統府。

另外，對於總預算一再被擋，賴總統說，最後受影響的一定是全國人民，希望在野黨「不看僧面、看佛面」，民主政治就是政黨政治，政黨競爭難免，但都是同一個國家，都有共同責任向人民負責；應該讓預算付委，如果不滿意，可以刪，也可以提修正動議，但不能夠統統不審查，預算會期不審查預算，這是有史以來第一次，人民應該不會覺得這樣做是對的。

至於化解僵局的責任是否在總統身上，他說，身為總統當然有責任，也希望在野黨能夠了解，他們對國家、人民、社會也有責任，大家在責任之下，共同面對這問題。（編輯：林興盟）1150127