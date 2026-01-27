民眾黨自提軍購條例 總統：術業有專攻 不宜越俎代庖

針對民眾黨團自提軍購特別條例，將新台幣1.25兆元的規模縮減至4,000億元，且採一年一期方式編列；賴清德總統今天(27日)接受媒體專訪時表示，聞道有先後，術業有專攻，國防的專業不妨交給國防部辦理，立法院是監督機關，不宜越俎代庖。總統也質疑，民眾黨版的預算規模僅4,000億元，恐讓「台灣之盾」破洞，根本行不通。

行政院去年提出8年新台幣1.25兆元的國防特別預算條例，但在立法院遭藍、白聯手十度阻擋，至今仍未進入審查程序。而民眾黨團又自行的提出黨版軍購條例，將政院版1.25兆元的規模縮減至4,000億元，且主張採一年一期方式編列，引發討論。

廣告 廣告

對此，賴清德總統27日接受民視專訪時表示，「聞道有先後，術業有專攻」，國防的專業不妨交給國防部來辦理，立法院是監督機關，不宜越俎代庖，應遵照憲政體制分工合作。

賴總統說明，政院版的國防預算特別條例是8年1.25兆元，平均一年約1,500至1,600億元，希望打造台灣之盾、智慧化攻防體系、推動國防產業永續發展，這是環環相扣、缺一不可。

總統也進一步質疑，民眾黨版把國防預算規模縮減到剩四分之一，且一年一編，不僅「台灣之盾」恐破洞，也將窒礙難行。總統說：『(原音)本來台灣之盾是一個完整的，結果你只給四分之一的錢，你會不會變成只有四分之一的功能，那等於是沒有功能。就像一把傘，你總是要完整才能夠遮得住雨，結果你現在給四分之 一，(還說一年一編，根本就窒礙難行)，所以我說這個說不通。』

總統也強調，美國先前通過的「國家安全戰略報告」揭示，中國的勢力擴張危及印太的區域和平穩定，不只有美國，印太區域的國家要集體防禦、分攤責任，日本、韓國、澳洲、菲律賓及美國本身的國防預算都在持續增加，台灣不能置外於國際社會，不負起區域和平穩定的責任。

至於被問到會不會覺得中國在背後使力？賴總統說，他希望背後沒有這個事情，但他相信人民會看得很清楚，國防特別預算已經被擋了十次，他希望在野黨能重新思考，他們對國家、人民、社會有責任。

另外，對於在野黨要求總統要赴國會說明國防預算才會放行國防特別預算審查，憲政僵局是否有解？總統說，立法院可以邀請他做國情報告，他也可以徵詢立法院的同意主動去做報告，只要符合憲政程序，他也很樂意赴國會做綜合性的國情報告，但不是特別針對哪一個項目。

總統表示，他希望在野黨能夠了解，不管軍購條例或是關稅，都是攸關台灣下個階段能否脫胎換骨的重要關鍵，國會的責任就是監督、審預算，不能把這些責任拿來當作籌碼，要求行政院或是總統府必須配合，最後受影響的一定是人民。(編輯 : 廖奕婷)