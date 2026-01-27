民眾黨自提軍購條例 賴清德：立院是監督機關不宜越俎代庖

民眾黨立法院黨團提出軍購特別條例草案，賴清德總統說，國防是一個專業，不妨交給國防部辦理，立法院在憲政體制上是監督機關，應遵照憲政體制分工合作，這樣對國家比較好。(請聽AI報導)

賴清德27號接受民視節目專訪時指出，預算本來是1.25兆，民眾黨把它切成4000億元，到底要買什麼、到底不買什麼、台灣之盾會不會破一個洞；就像一把傘，總是要完整才能夠遮得住雨，結果現在給約1/4，這個說不通。

至於是否願意赴國會說明，賴清德說，只要不違憲，他本來就很樂意過去，但不是限定在哪一個議題，希望在野黨了解，國會責任是監督、審預算，並不是可以拿來當作籌碼，要求行政院或是總統府。

對於總預算一再被擋，賴清德說，最後受影響的一定是全國人民，希望在野黨不看僧面、看佛面，應該讓預算付委，如果不滿意，可以刪，也可以提修正動議，但不能夠統統不審查，預算會期不審查預算，這是有史以來第一次，人民應該不會覺得這樣做是對的。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。