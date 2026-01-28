民眾黨自提軍購條例 軍方：欠缺CTA評估恐難獲美方背書
（中央社記者游凱翔台北28日電）民眾黨團自提國防條例，自行羅列軍購裝備讓國防部批評欠缺專業評估。熟悉軍購實務的官員與專家指出，軍售（FMS）並非單方面點菜，更涉及印太司令部背書的「國家團隊評估報告」（CTA）及嚴格的科技保護（TSFD）審查，若忽略與美方密集研討前置作業，僅憑片面資訊建案恐失去戰略構想，也可能因不符作需遭否決。
台灣民眾黨立法院黨團昨天提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反裝甲飛彈等5項裝備，總額上限為新台幣4000億元，採1年1期方式編列。
國防部昨晚透過新聞稿指出，民眾黨團所提「M109A7自走砲」等5項，僅擷取部分知會國會程序項目與數量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估，而國防部版本得到美國國會、國務院及AIT公開肯定，並非以政治宣示取代專業審查；國防部戰規司長黃文啓今天示警表示，發價書須獲立法院同意預算後才可簽署，若特別條例審查太久，勢必會讓軍購案胎死腹中。
一名熟悉軍售流程的國防事務專家告訴中央社記者，軍購的啟動從最初進行發價書需求信函階段，必須與AIT密集討論需求，以M1A2T戰車為例，發價書內容除了儎台本身，也包括料件、訓練、交貨期程、部署建議等。
另外，案件擬定階段時，美方也會先針對購買國進行TSFD（Technology Security and Foreign Disclosure ）審查，確保購買國是否有能力在資安、保防等面向確保美國科技安全，再依序進行國會審查、送出與簽署發價書程序；因此，AIT會確保在這階段提出的項目，至少能獲得美國國會支持，反之則刪減。
同時，專家揭露，軍購國在提出購買需求後，AIT會提出「CTA國家團隊評估報告」（Country Team Assessment ），這份報告是由印太司令部所背書，背書內容涵蓋是否適合購買國，且這份報告無關「誰比較會說服誰」，因為軍購國不會得知報告的內容。
專家提到，在案件實施階段，也就是設計、建造及測試程序中，是最容易發生延宕時刻，主要受到大環境如疫情，又或是供應鏈、新型系統測試、勞工短缺、零組件需求等因素；此外，從軍售公布到與廠商正式簽署合約，就可能耗費數月到數年，如台灣對美軍購的「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）就是如此。
專家強調，若提出不合宜的軍售項目，也就是不符合台灣作戰需求的項目，往往在軍購前期就會被否決。
國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社訪問指出，民間提出的條例可以參考但必須謹慎，因為軍購案是嚴謹的科學評估過程，必須經過購買國的威脅評估、作戰需求分析、系統分析程序，完成後會與友盟啟動行政評估，例如CTA國家團隊評估報告就是戰區層級的評估，從戰區角度分析裝備是否適合購買國防衛所需、是否造成財務負擔、衝擊軍力平衡等，最後才會進入後續程序。
蘇紫雲強調，雖然國防部與民眾黨的版本都有M109A7、海馬士多管火箭等裝備，但民眾黨的版本已失去戰略構想，也未整合防空系統，再加上國防部尚有確切項目尚未公布，民眾黨用片面的資訊來傳遞訊息，恐將造成誤解。
根據民國110年國防報告書刊載的「台美軍售流程」，軍購案奉總統及行政院核定後，建案單位呈發價書需求信函（LOR for LOA）並簽奉國防部長核定，再經由總統核定後，通知台灣駐美軍事代表團向美方遞交發價書需求信函；美方在進行軍售必要性審查（含跨部會審查），再進行知會國會及安合局網站公告，提供發價書（LOA）。最後立法院審查預算通過並經國防部核定採購計畫後，繼續由建案單位通知駐美軍事代表團簽署LOA，並進行付款與後續執行事宜。（編輯：林淑媛）1150128
